Il legame tra l’uomo e il suo cane è fortissimo, grazie alle passeggiate insieme, le carezze e la compagnia che si fanno a vicenda. Amicizia che si può rafforzare, se si è tipi attivi e il veterinario lo permette, andando insieme a fare attività sportiva. Molti ignorano questi divertentissimi sport che possono essere fatti con il cane oltre la passeggiata.

Come anticipato, è fondamentale portare Fido a fare una visita dal suo dottore per avere il “via libera” per esercitare sport. Conoscendo le varie razze saprà indirizzarci anche verso le attività più adatte alla sua conformità fisica, il carattere e l’età.

Prima di scegliere lo sport

Lo sport per il nostro animale ha le stesse funzioni che ha nel nostro organismo. In primo luogo, forse il principale, lo aiuta a mantenersi in forma così da allontanare l’obesità. Quest’ultima può diventare, andando avanti con l’età, pericolosissima soprattutto a livello cardiocircolatorio.

Il movimento costante aiuta il cane a consumare tutte quelle energie che accumulerebbe stando sempre in casa a poltrire. Anche questo nel lungo periodo potrebbe penalizzare la tranquillità del nostro amico peloso.

Il momento ideale dell’anno per far pratica sportiva è sicuramente nelle stagioni più fresche, l’estate e il caldo compromettono le prestazioni di Fido. Il consiglio è quello di portare sempre con sé un po’ di acqua da poter dare al cane appena ne senta il bisogno.

Molti ignorano questi divertentissimi sport che possono essere fatti con il cane oltre alla passeggiata

Fatti i dovuti controlli e appurato che al nostro amico piace lo sport non ci resta che scegliere quello più adatto. Tralasciando i “più famosi” come l’afferrare un frisbee, l’agility dog oppure la corsa ne esistono tantissimi e qualcuno davvero particolare. Andiamo a vederne 3 tra quelli più interessanti e meno conosciuti:

treiball: attraverso i nostri comandi il nostro cane dovrà spingere con il muso, non con le zampe, dei palloni all’interno di una porta. Questa sorta di calcio ha diverse categorie che ne caratterizzano durata e numero di palloni all’interno del campo;

dog dance: disciplina che può essere svolta dopo che Fido ha sviluppato le sue articolazioni. Consiste nel fare azioni ed esercizi motori, dettati da noi padroni, a tempo di musica;

Sup Paddle Dog: se abitiamo vicino al mare o al lago non possiamo non prendere in considerazione questa divertente attività. Mentre remiamo il nostro Sup (Stand up paddle), il cagnolino sta in piedi nella parte frontale come fosse un timoniere.

Dal più popolare a quello più all’avanguardia, non è importante quale sport intraprendere. Alla fine dei conti, il risultato è quello di creare un legale indissolubile con il nostro amico peloso.