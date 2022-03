Molti ignorano questi accorgimenti per risparmiare gas ed elettricità in cucina senza rinunciare a mangiare sano e con gusto

Con l’inizio del nuovo anno, abbiamo assistito a rincari sempre maggiori sul prezzo del gas e dell’elettricità. Le bollette salate comportano per ogni famiglia un ingente sforzo economico, con cui fare i conti di mese in mese. Pertanto, per cercare di risparmiare ed evitare le bollette salate, siamo chiamati quotidianamente a modificare le nostre abitudini anche in cucina.

Ogni giorno prestiamo un’attenzione particolare alla nostra alimentazione, ai fornelli variamo, sperimentiamo e mixiamo gli ingredienti realizzando preparazioni golose e sane. Tuttavia, oltre a conoscere gli ingredienti utilizzati, dovremmo prestare attenzione anche agli strumenti con i quali li cuciniamo. Grazie a questi strumenti -pentole e padelle- e ai loro materiali, possiamo cucinare cibi sani e potremmo anche risparmiare.

La scelta

Le pentole e le padelle, che utilizziamo in cucina, sono di materiali diversi. Ogni materiale sui fornelli potrebbe avere una reazione differente al contatto con il calore e gli alimenti. Per mangiare sano e con gusto, dovremmo usare una pentola piuttosto che un’altra a seconda dell’alimento cucinato. Tuttavia, alcuni materiali potrebbero farci consumare elevate quantità di gas ed elettricità. Dunque, per ovviare a queste situazioni, dovremmo conoscere al meglio gli strumenti utilizzati.

Nelle nostre cucine potrebbero esserci pentole e padelle in acciaio inox, alluminio, stagno, ghisa o ferro. Ogni alimento potrebbe reagire in maniera differente al contatto con queste leghe. Inoltre, alcuni di questi materiali potrebbero prolungare i tempi di cottura con conseguente aumento di consumi o diminuirli.

L’acciaio inox, ad esempio, è un materiale adatto per cuocere cibi che usano l’acqua come mezzo di trasmissione del calore: le zuppe o la pasta. Al contrario, questo materiale è poco adatto alla cottura di alimenti a diretto contatto con il fondo. Infatti, in questi casi rischieremo di non cuocere in modo uniforme il cibo o comunque bruciarlo.

Un materiale che si adatta facilmente alle cotture di cibi acidi come carni grasse, pesce o legumi è lo stagno. Tuttavia, le padelle in questa lega potrebbero avere dei costi elevati.

Ottime conduttrici di calore ma altrettanto delicate le padelle in alluminio. Le pentole di questo materiale potrebbero essere spesso rivestite in ceramica, adatte anche a cotture con pochi condimenti.

Risparmio VS Spreco

Un materiale che potrebbe permetterci di risparmiare qualcosina sul consumo di gas ed elettricità è la ghisa. Infatti, questo materiale è adatto sia alle cotture lunghe che a quelle brevi, inoltre, poiché è capace di trattenere il calore per lungo tempo, ci consente di cuocere i cibi anche a fuoco spento. Tuttavia, dovremmo evitare padelle con eventuali smalti che potrebbero essere nocivi per la nostra salute.

Al contrario, un materiale che potrebbe comportare un ingente spreco di gas ed elettricità è il ferro. Infatti, le padelle in questa lega, seppur adatte ad ogni tipo di cottura, hanno una scarsa conducibilità termica. Pertanto, la padella rispetto alle altre impiegherà maggiore tempo a riscaldarsi.

Molti ignorano questi accorgimenti per risparmiare ai fornelli: con un’attenzione particolare agli strumenti e alle loro caratteristiche, potremmo mangiare sano, senza rinunce e risparmiare qualcosina.