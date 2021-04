Molti ignorano queste due modalità di ricarica dello smartphone che potrebbero salvare la batteria, perché caricare lo smartphone non significa solo attaccarlo alla presa della corrente. Ma vuol dire molto di più. È necessario studiarlo bene e agire di conseguenza. Perché il modo in cui lo smartphone si ricarica dipende da noi e dal nostro utilizzo.

Esistono dunque delle impostazioni della batteria che si controllano direttamente dallo smartphone che devono però essere da noi attivate.

Le informazioni base

Spesso si sente dire di non attaccare il telefono in carica quando questo è quasi già carico. Oppure di chiudere impostazioni inutili, come il GPS o altro, che consumano la batteria. Questi sono alcuni metodi, però, che non operano alla base del problemi. Sono invece delle azioni che si compiono in più per far durare la batteria. Prima di tutto bisogna allora attivare queste due opzioni.

Molti ignorano queste due modalità di ricarica dello smartphone che potrebbero salvare la batteria

Come abbiamo già accennato prima, salvare la batteria del telefono non è solo chiudere applicazioni inutili o non caricarlo. Ma ci sono anche altre impostazioni da prendere in considerazione per salvare la batteria.

La prima è la Smart Charge

Questa è una impostazione che si trova sugli smartphone Android, soprattutto Huawei, che studia le abitudini di ricarica del possessore del telefono. A seconda delle condizioni, la ricarica del dispositivo potrebbe essere volutamente interrotta prima di arrivare al famoso 100%, sempre se Smart Charge non ne rileva la necessità. Per iPhone invece esiste la Smart Battery Case.

La seconda è la capacità della batteria smart

Questa è un’altra impostazione che si può attivare su Android. Quando si sta ricaricando la batteria questa non si caricherà mai fino al massimo della sua potenza, ma sempre leggermente sotto. Questo ridurrà la durata della singole cariche, ma prolungherà la durata della batteria.

