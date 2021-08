L’unione tra la medicina e la natura spesso è veramente unica. E purtroppo molti ignorano questa pianta che aiuta a combattere il diabete e a perdere peso, ma non solo. Infatti non è ottima solo per combattere il diabete, ma è utilissima anche in altro. Scopriamo allora di quale pianta stiamo parlando e, oltre al diabete, a quali scopi è utile.

Secondo alcuni studi infatti la Gymnema sylvestre agisce sul recettore per il glucosio a livello intestinale, bloccandolo momentaneamente e riducendo l’assorbimento di zuccheri. Questa pianta infatti è in grado di diminuire i livelli di glucosio nel sangue post pranzo o cena. La Gymnema viene infatti spesso usata assieme ai medicinali contro il diabete. Ovviamente questa pianta non va a sostituire un farmaco, ma aiuta a combattere il diabete.

Serve anche a molto altro

Ma il potere di questa pianta non finisce assolutamente qui. Infatti oltre a combattere il diabete quest’erba può stimolare la produzione di insulina nel pancreas, promuovendo la rigenerazione delle cellule che la producono (Sci Food Agric.)

Secondo invece un trial clinico del 2004 condotto dal Prof. H G Preuss, la gymnema sarebbe in grado di diminuire del 5-6% il peso corporeo. Gli studiosi hanno potuto affermare ciò dopo uno studio su 60 persone obese che assumevano la gymnema. Questa pianta infatti riesce a bloccare i recettori del gusto dolce inducendo così la persona a mangiare meno cibi dolci che solitamente sono quelli più calorici.

Che pianta è e come assumerla

Questa pianta è originaria delle zone tropicali di Africa, Asia e Australia. Si può assumere sia in capsule che in compresse. Prima di assumerla è fondamentale però chiedere consiglio al proprio medico: questo perché potrebbe interferire con dei medicinali. Soprattutto nei soggetti che assumono in contemporanea gli ipoglicemizzanti o che usano l’insulina.

