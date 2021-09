Con la fine dell’estate e il ritorno ad un regime alimentare più sano, pensiamo di non poterci più concedere alcuno sfizio. Questo proprio perché, durante questi mesi estivi, non abbiamo fatto attenzione a ciò che mangiavamo.

In realtà, spesso, ci sfugge il concetto che stare a dieta non significa rinunciare a qualsiasi cibo che ci possa dare felicità. C’è un modo per seguire un piano alimentare sano e bilanciato anche senza rinunciare al gusto. Infatti, teniamo sempre a mente, che le diete in cui ci viene vietata qualsiasi cosa, purtroppo rischiano di durare pochissimo.

Perciò, dopo questi mesi estivi, durante i quali non abbiamo fatto caso a ciò che mangiavamo, è giusto rimettersi in carreggiata ma senza rinunciare al gusto. Senza contare che molte delle ricette che conosciamo, con un po’ di fantasia, possono essere trasformate in piatti light e buoni da leccarsi i baffi.

In questo articolo scopriremo perché molti ignorano quanto è facile preparare questa merenda light e deliziosa con questi pochi ingredienti.

Gli ingredienti

Stiamo parlando del biscotto gelato fatto in casa. Vediamo insieme gli ingredienti che servono per la ricetta.

150 gr di yogurt greco alla vaniglia, bianco o al cocco;

10/15 biscotti secchi che utilizziamo spesso per fare colazione;

50 gr di panna da montare;

gocce di cioccolato;

cocco in polvere.

Per prima cosa, andiamo a versare il nostro yogurt all’interno di una ciotola. Possiamo scegliere tra lo yogurt greco alla vaniglia, al cocco o anche quello bianco. Intanto, montiamo la nostra panna, aiutandoci con un frullino elettrico. Una volta che la panna è ben montata a neve, possiamo unirla con lo yogurt. Ricordiamoci sempre di mescolare dall’alto verso il basso. Al composto possiamo unire, a nostro piacimento, anche le gocce di cioccolato, il cocco in polvere, della frutta secca sbriciolata o della marmellata.

A questo punto, dobbiamo creare i nostri biscotti gelato. Possiamo farcirli in due modi. Utilizzando il cucchiaio oppure una sac a poche. Con entrambi i modi, quello che dobbiamo riuscire a fare è disporre la crema su un biscotto e chiudere con un secondo biscotto. A questo punto, avvolgiamo tutti i biscotti che abbiamo creato all’interno della pellicola trasparente per alimenti. Riponiamoli in freezer per almeno 4 ore, meglio ancora se li lasciamo tutta la notte.

I nostri biscotti gelato saranno pronti per essere gustati in qualsiasi momento. Perfetti per una buona a colazione fresca, per una merenda o per gustare qualcosa di dolce, ma pur sempre leggero, prima di andare a dormire. Con questa ricetta deliziosa, saremo sempre soddisfatti della nostra merenda giornaliera.

