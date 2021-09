Si entra in un mondo meraviglioso prendendo un cane con sé, un mondo da conoscere. In effetti i cani, per quanto stiano da tanto tempo affianco agli uomini, tuttavia restano animali che non sempre si conoscono bene. E infatti molti ignorano la qualità più importante del cane e cosa sia capace di fare.

Cani, lupi e uomini

Sembra che i cani discendano dai lupi e che alcuni di questi abbiano gradito la presenza dell’uomo e viceversa. In effetti non si sa bene chi ne abbia approfittato per prima. Probabilmente l’uomo comprese che questi animali erano disposti a un compromesso di vita se gli si garantiva del cibo.

Gli uomini, che all’epoca vivevano nelle caverne, avevano bisogno di qualcuno che li avvisasse di notte di qualche pericolo. E chi meglio dei cani che avevano la capacità di avvertire qualcosa a chilometri di distanza.

La specializzazione

Nasce, quindi, un connubio che non si è più sciolto. L’attività più diffusa in quel tempo era la caccia. Così oltre alla guardia delle abitazioni i cani si scoprirono abili nello stanare le prede, nell’individuarle come i pointer, o nel riportarle al loro padrone come i retriever. Nel tempo i cani si sono adattati alle più varie esigenze dell’uomo, non ultima quella di cercare i tartufi. Fra i diversi cambiamenti tuttavia esiste ancora una razza tutta italiana che è rimasta immutata da millenni.

Ma oggi la specializzazione dei cani si porta anche su altri campi soprattutto di utilità sociale. Oltre ad aiutare le persone non vedenti, i cani cercano fra le macerie di un terremoto le persone sopravvissute. Oppure all’aeroporto annusano i bagagli per scoprire la presenza di droga. Ultimamente anche in campo medico sono stati addestrati per riconoscere persone affette dal Covid 19 oppure portatrici di un tumore.

Molti ignorano la qualità più importante del cane e cosa sia capace di fare

Tutto questo grazie al loro infallibile olfatto. L’olfatto è il senso più sviluppato di un cane. Come per l’uomo vi è la vista, per il cane non è tanto l’udito come si potrebbe pensare, quanto l’olfatto. Come i lupi anche il cane può percepire la presenza di qualcuno a distanza di qualche chilometro sentendone l’odore, portato dal vento.

La capacità del cane è perciò di saper rilevare il più piccolo sentore all’interno di un mix d’odori. Una caratteristica molto particolare che nemmeno le attuali macchine più sofisticate riescono ad avere. Non esiste nessuna macchina, infatti, che è capace di rilevare la presenza di un tumore, semplicemente annusando gli odori di una persona.

Lasciamo perciò il cane libero di annusare e di utilizzare il suo fantastico olfatto ogni volta che lo desidera.