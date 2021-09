Le malattie più gravi si nascondono a volte dietro ai sintomi più comuni. È una lezione che purtroppo alcuni di noi potrebbero imparare a proprie spese, soprattutto se non si agisce nell’immediato. Nei nostri articoli abbiamo visto come normali disturbi o azioni quotidiane possano rivelarsi segnali di problemi molto più gravi.

Ecco perché, ad esempio, quando andiamo in bagno dovremmo controllare regolarmente la forma delle nostre feci, onde evitare di incombere in 2 tumori allarmanti. È importante non sottovalutare nessun segnale che il nostro corpo ci invia. Anzi, bisognerebbe presentarsi dal medico non appena si hanno dei dubbi sul proprio stato di salute.

Tra di noi, poi, scommettiamo che in pochi tendono a preoccuparsi dei fastidi allo stomaco. In effetti, questa condizione è solitamente normale e non rilevante. Purtroppo, però, in certi casi è sintomo di malanni ben più allarmanti.

Molti ignorano che un semplice mal di stomaco potrebbe nascondere una di queste patologie preoccupanti

Se siamo a un banchetto con amici o abbiamo appena terminato una cena sostanziosa, può essere normale avvertire disturbi allo stomaco. Infatti, il dolore in questo punto è una condizione comune che può colpire chiunque, e solitamente non grave.

Sebbene di norma lo si associ all’avere mangiato troppo e di fretta o a un colpo di freddo, ancora molti ignorano che un semplice mal di stomaco potrebbe nascondere una di queste patologie preoccupanti. Ma di quali parliamo?

Ci riferiamo nello specifico a colite, ernia iatale, ascesso perianale e morbo di Crohn. Per non parlare del più problematico tumore all’ano. Ma secondo gli esperti l’elenco non finirebbe qui, ma altre malattie sarebbero in agguato.

Per questo è bene non sottovalutare questa condizione e non additarla unicamente come conseguenza di quel che abbiamo mangiato o dello stress prolungato. Qualora gli episodi si presentino con regolarità, non esitiamo a dirigerci dal medico competente per una visita di controllo.

Le buone regole per lenire questo fastidio

Chi soffre spesso di disturbi allo stomaco dovrebbe adottare alcuni accorgimenti, soprattutto dal lato alimentare. Cerchiamo di non esagerare coi pasti, piuttosto smistiamoli nell’arco della giornata e teniamoci leggeri, soprattutto a cena.

Se ne abbiamo l’occasione, usciamo a far due passi dopo mangiato, per favorire la digestione. Rimedi naturali come infusi alla melissa o camomille possono risolvere la situazione a nostro favore. Teniamoci invece alla larga da caffè, pietanze fritte o troppo condite e alcolici.