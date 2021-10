Durante la giornata, la maggior parte di noi, compie gesti ripetuti senza rendersene conto. Possiamo chiamarli vezzi, manie o tic, ma se ci pensiamo solo un attimo ce ne possono venire in mente davvero svariati. Tra i più comuni e con più significati diversi è senza dubbio, soprattutto tra le donne, quello di toccarsi i capelli.

Arricciarli con le dite, lisciarli, passarci la mano in mezzo lo facciamo e lo vediamo fare davvero di continuo. A seconda del contesto o della nostra situazione psicofisica ognuna di queste azioni alla nostra chioma può assumere significati completamente diversi. Molti ignorano che se ci tocchiamo i capelli in questo modo potremmo avere questo pericoloso disturbo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Interesse, disagio, noia, tutto può essere

Un semplice gesto, come il passarsi una mano tra i capelli, nessuno crederebbe che nasconda davvero tante interpretazioni, anche contrastanti tra di loro. Basti pensare che questa azione può essere negativa se, la persona che lo compie, manifesta un atteggiamento chiuso nei nostri riguardi. Se invece lo stesso gesto è compiuto accompagnato da un leggero sorriso l’interpretazione è del tutto opposta alla precedente.

Arrotolarsi una ciocca con le dita denota, spesso, un momento di stress, che scarichiamo giocando, appunto, con i capelli. E più il ricciolo è stretto, maggiore sarà la nostra ansia in quel frangente.

Questo gesto è spesso usato anche per crearsi una campana di vetro. Un momento tutto nostro, anche in mezzo a tante persone, che usiamo per riflettere e ponderare su quale decisione prendere.

È frequente arricciarsi una ciocca anche come fosse una coccola che ci facciamo a noi stessi. Ma quello che sembra un momento piacevole, nasconde, a volte, un voler rinchiudersi in sé stessi, come detto poche righe prima.

Molti ignorano che se ci tocchiamo i capelli in questo modo potremmo avere questo pericoloso disturbo

Con pochi esempi abbiamo visto come un solo gesto può significare molte cose, seppur passeggere e non di particolare conto. Quando ansia e stress diventano, però, ricorrenti e di difficile gestione il vizio di toccarsi i capelli potrebbe sfociare in qualcosa di più importante.

Dal toccare la ciocca, si passa al tirarla fino, nel peggiore dei casi, a strapparsela. Tant’è che questo viene chiamata tricotillomania, un vero e proprio disturbo psicologico. Quasi tutti quelli che ne soffrono tendono a nasconderlo, rendendo difficile la diagnosi. Esistono, per fortuna, psicoterapie mirate per questo disturbo che aiutano il paziente a capirne le cause e a cambiare la sua visione errata.