A volte le malattie danno il loro campanello d’allarme con modi e sintomi del tutto comuni che spesso passano inosservati. Solo gli occhi più attenti sospettano qualcosa. Ecco perché molti ignorano che questi pericolosi tumori spesso si manifestano con sintomi poco appariscenti.

Segni rivelatori

Se c’è qualcosa che sconcerta nella malattia del cancro è la difficoltà di diagnosticarla quand’è all’inizio. Le persone che ne soffrono normalmente se ne accorgono quando oramai il cancro non è più ai primi stadi. Forse è anche per questo che oggi il cancro è uno dei mali più diffusi nel Mondo.

C’è anche il fatto che i segni premonitori del cancro nella sua fase iniziale coincidono con manifestazioni dell’organismo abbastanza comuni. Tutti possono fare una forte sudata notturna, tuttavia se questa si ripete spesso potrebbe essere sintomo di tumore al fegato, alle ossa o di una leucemia.

Altro sintomo caratteristico di un eventuale tumore è la perdita di peso inspiegabile. Non c’è ragione di perdere peso se non si segue una dieta, non si fa sport o un’attività fisica. Fattori come questo costituiscono un motivo per cui si deve parlare al medico. Può essere segno di un cancro al colon, ai polmoni, un carcinoma mammario, un tumore al fegato.

Vomito ricorrente, perdita d’appetito, sangue nelle urine, tosse cronica, linfonodi ingrossati potrebbero essere sintomi di un eventuale cancro.

Persino il prurito può essere rivelatore di un cancro della pelle, soprattutto se non si notano eruzioni cutanee evidenti. Potrebbe anche trattarsi della manifestazione esteriore di un cancro al fegato o alla colecisti. Ma anche di leucemia o di linfomi.

Il tipo di prurito che può essere legato ad un cancro può avere anche queste caratteristiche. La pelle può reagire con un attacco di prurito se a contatto con l’acqua. Inoltre nonostante il prurito, sulla pelle non si evidenziano la presenza di particolari segni come eruzioni o orticarie.

A queste manifestazioni dovute al prurito si possono associare anche l’ittero, febbre, perdita di peso inspiegabile e sudorazione notturna.

Il nostro corpo ha diversi modi di segnalare le cose che non vanno e sta a noi di percepirne i messaggi.

Il consiglio di base resta però sempre lo stesso: in caso di dubbio, meglio consultare immediatamente un medico e non lasciar correre.