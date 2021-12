Sarebbe bello poter mangiare senza limiti tutti i nostri dolci preferiti. Soprattutto ora che è periodo di feste, saremo più propensi a fare in casa diverse ricette gustose. Biscotti, panettoni e le deliziose torte della nonna ci spingono spesso e volentieri a sgarrare con la linea.

Purtroppo, però, queste prelibatezze sono tutte molto zuccherine e non adatte a chi ha una dieta da rispettare o particolari problemi di salute. Le quantità significative di zucchero utilizzato nella preparazione, infatti, alla lunga potrebbero avere spiacevoli conseguenze per noi.

Eppure, esiste una valida alternativa a questo ingrediente troppo utilizzato. Non parliamo del solito miele o dolcificante naturale, ma di un comunissimo alimento che spesso acquistiamo al supermercato.

Mille motivi per cercare di limitare lo zucchero in cucina

Lo zucchero andrebbe limitato per tante diverse ragioni. Le nostre mamme sono talmente sagge che ce lo ripetevano sin da quando eravamo bambini. Un consumo eccessivo di questo alimento potrebbe causare molti problemi.

Dalle più risapute carie dentali alle condizioni di sovrappeso e obesità. Aumenterebbe anche il rischio di incorrere in casi di diabete mellito, ipertensione arteriosa e malattie metaboliche. A volte si va incontro perfino a dipendenza.

Molti ignorano che possiamo sostituire lo zucchero nei dolci con questo insospettabile ingrediente che tutti abbiamo in casa

Basterebbe riflettere un attimo per capire che esistono diversi ingredienti validi con cui rimpiazzare lo zucchero in cucina. Uno su tutti, però, lo abbiamo davanti agli occhi praticamente ogni giorno, ma non credevamo potesse servire anche a questo scopo.

Dunque, molti ignorano che possiamo sostituire lo zucchero nei dolci con questo insospettabile ingrediente che tutti abbiamo in casa: le banane. Questo frutto ricco di potassio e fibre è una delle soluzioni migliori per evitare lo zucchero. Questo grazie al loro sapore dolce che si abbina alla perfezione a tante ricette diverse. In più, hanno un indice glicemico piuttosto basso e favoriscono la digestione.

L’utilizzo nelle ricette

Il metodo migliore per impiegare le banane nella preparazione dei dolci è quello di ridurle in purea. Frulliamole per bene, quindi aggiungiamone circa due cucchiai al posto di ogni cucchiaio di zucchero che volevamo utilizzare nella ricetta.

Le banane sono, poi, anche un’ottima alternativa alle uova e ai grassi come burro e olio. Per cui, non pensiamoci due volte e utilizziamole nei nostri dolci preferiti. Dal delizioso banana bread a dei golosi biscotti con farina d’avena fino a dei gustosi e genuini pancakes. Non abbiamo che l’imbarazzo della scelta.

Approfondimento

