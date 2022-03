Tenere i capelli in ordine è importante per apparire ogni giorno al meglio. Ogni mattina, quando ci svegliamo, ci pettiniamo, magari ci passiamo la piastra per creare un’acconciatura liscia o l’arricciacapelli per avere una chioma folta e voluminosa.

Utilizzare troppo spesso questi strumenti può far male ai nostri capelli, perché potrebbe danneggiarli e rovinarli. Fortunatamente, per curare capelli rovinati da piastra e phon basta 1 solo e semplice rimedio naturale.

In più, quasi nessuno lo fa, ma questi strumenti andrebbero puliti regolarmente perché si sporcano. Li utilizziamo sui nostri capelli e quindi non pensiamo che potrebbero sporcarsi, ma non è così.

Sebo, forfora, polvere e altro

La maggior parte di noi si limita a eliminare solo i capelli che rimangono incastrati nel pettine o nei ferri caldi. In realtà, su questi oggetti si deposita davvero di tutto, come la polvere, il sebo o la forfora, anche se non li vediamo ad occhio nudo.

Inoltre, molte persone utilizzano gel, creme, termoprotettori sui capelli e questi non faranno altro che depositarsi anche sulla superficie di questi prodotti. Il tutto, poi, tornerà nuovamente sui nostri capelli quando le riutilizzeremo.

Insomma, per tutti questi motivi, è bene pulire tutti questi oggetti, ma come fare?

Molti ignorano che piastra, pettini e arricciacapelli si sporcano di sebo, forfora e polvere, quindi andrebbero puliti con questo metodo

In generale, dovremmo pulire tutti gli strumenti che arrivano a contatto con i capelli almeno una volta al mese. Ovviamente, tutto dipende molto anche dall’utilizzo che ognuno di noi fa di questi dispositivi.

Comunque, dopo aver tolto tutti i capelli che rimangono incastrati tra i denti della spazzola o sulla superficie dei ferri caldi, ecco come dovremo procedere.

Questo prodotto è spettacolare

Ora dovremo togliere la polvere e i residui rimasti depositati. Per pulire meglio gli spazi compresi, ad esempio, tra i denti delle spazzole, potremo utilizzare uno spazzolino. Termineremo la pulizia di questo strumento immergendo la spazzola in una bacinella riempita con acqua calda e sapone di Marsiglia.

Lasceremo il tutto a bagno per 15 minuti circa, quindi sciacqueremo bene e asciugheremo accuratamente la spazzola.

Ecco come pulire piastra e arricciacapelli

Per le piastra e gli arricciacapelli, il discorso cambia. Innanzitutto, facciamo attenzione a non tenere mai la presa attaccata alla corrente quando procediamo alla pulizia di questi strumenti.

Dopodiché, dovremo munirci di cotton fioc e dischetti morbidi, quelli che si utilizzano normalmente per rimuovere il trucco. Imbeviamo il cotone con un po’ di acqua ossigenata e puliamo con cura le piastre.

I cotton fioc potremo usarli per raggiungere le parti più nascoste, quelle più difficili da pulire.

Questo prodotto sgrasserà e pulirà perfettamente le parti, assicurandoci una perfetta igiene. Molti, dunque, ignorano che piastra, pettini e arricciacapelli, potrebbero essere davvero sporchi e solo così avremo la sicurezza di utilizzare strumenti puliti sui nostri capelli.