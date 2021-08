Molti ignorano che l’uso prolungato del cellulare favorisce questo disturbo cronico

La tecnologia ha ormai da anni messo piede nella vita di tantissime persone. PC, smartphone e tablet hanno acquisito il ruolo di compagni inseparabili di vita e difficilmente ne facciamo a meno. Tutto al giorno d’oggi si può fare grazie a uno schermo e una connessione, dalle semplici chiamate alle prenotazione delle vacanze o alla cena d’asporto.

In particolare, la comodità assoluta nell’uso e le straordinarie potenzialità dello smartphone difficilmente ci permettono di staccarcene. Alcuni lo utilizzano molto assiduamente, in ogni ora e momento della giornata, complice anche il lavoro. Bene, se pensiamo di avere anche noi una sorta di dipendenza dal cellulare, facciamo molta attenzione. Incollarsi più del necessario e per troppo tempo allo schermo può avere conseguenze sulla nostra salute. E non si parla solamente di problemi agli occhi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tra le tante conseguenze dell’abuso di questo strumento si nasconde anche una patologia piuttosto fastidiosa e dalla quale è meglio guardarsi.

Un prodotto piccolo ma che nasconde non pochi problemi

Che ci abbia messo in guardia il medico di fiducia o la mamma, ciò che ci hanno detto è vero: il cellulare è un’arma a doppio taglio. Se da un lato risolve parecchi dei nostri problemi con estrema facilità, dall’altro può causare diversi disturbi. Ciò dipende non solo dal fissare per troppo tempo lo schermo, ma anche dalla posizione che assumiamo nell’uso quotidiano. Infatti, anche se non ce ne accorgiamo, ci mettiamo in svariate pose che ci fanno apparentemente sentire più comodi per chattare o parlare con qualcuno.

Basti pensare che solamente quando si tratta di scrivere o leggere un messaggio pieghiamo il collo. Tenendo questa posizione troppo a lungo rischiamo seri problemi, come dolori nervosi e spasmi. Inoltre, tenere il pollice piegato per digitare, a lungo andare, potrebbe causare fastidi o peggiorare alcuni problemi come l’artrite. Infine non dimentichiamo che la luce blu emessa dal telefonino pregiudica il sonno e può causare fastidio agli occhi.

Molti ignorano che l’uso prolungato del cellulare favorisce questo disturbo cronico

Tra i tantissimi problemi causati dallo smartphone uno in particolare risulta davvero fastidioso e scomodo. Quante volte mettiamo il cellulare all’orecchio per parlare con qualcuno nel corso di una giornata? E quante altre digitiamo da seduti coi gomiti appoggiati al tavolo?

Secondo gli esperti queste abitudini, se frequenti, possono portare alla sindrome del tunnel cubitale. Purtroppo ancora oggi molti ignorano che l’uso prolungato del cellulare favorisce questo disturbo cronico. Questa patologia si verifica quando il nervo ulnare si comprime contro il gomito, provocando dolore e debolezza della mano. Se non curato per tempo potrebbe trasformarsi in un disturbo permanente.

Il consiglio per evitarlo è di non mantenere piegato per troppo tempo il braccio quando si impugna il cellulare. Se proprio non possiamo farne a meno utilizziamo un appoggio morbido, come un cuscino, dove adagiare il gomito.