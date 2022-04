In casa ci sono molti oggetti su cui si possono annidare polvere, sporco e batteri, che spesso si nascondono nei posti più impensabili, che sono proprio quelli che dimentichiamo sempre di igienizzare. Tra questi troviamo, per esempio, i termosifoni. La polvere sembra quasi catturata e si insinua nelle fessure difficilissime da lavare con qualsiasi oggetto quotidiano. Per farlo abbiamo bisogno di un po’ di ingegno e, a riguardo, ne abbiamo parlato proprio in questo articolo. Un altro angolo indefinito sono i piedi delle sedie. Sia quelli della cucina sia piedini di tavolo e tavolini sono sempre pieni di capelli e residui del pavimento. Dovremo ricordarci, almeno una volta alla settimana, di capovolgere le sedie e passare sopra un panno umido per raccogliere lo sporco.

Lo abbiamo sempre sotto gli occhi

Ma esiste anche un altro oggetto che tutti noi non consideriamo abbastanza. Si tratta di una delle cose più sporche della casa: il telecomando della televisione. Lo tocchiamo tutti i giorni in qualsiasi situazione. Quando torniamo a casa, quando abbiamo le mani sporche di cibo o detersivo. E lo facciamo in modo completamente involontario. Magari per abbassare il volume troppo alto, cambiare canale o trasmissione TV. Ma quante volte, da quando è in casa, lo abbiamo mai pulito? La maggior parte di noi risponderà mai o quasi mai. Eppure è una pratica semplicissima e velocissima.

Molti ignorano che è questo l’oggetto più sporco della casa ed ecco come pulirlo e igienizzarlo in pochi minuti senza nessuna fatica

Nella maggioranza dei casi, a meno che non ci siano incrostazioni molto poco probabili, basterà un oggetto davvero insolito per igienizzare il telecomando della radio o della TV. Possiamo optare certamente per i modi più consoni, come una pezza piena di detersivo per spolverare o di sgrassatore universale. Ma, il modo migliore per evitare che si usuri e che i tasti alla lunga si consumino, è ricorrere alla pezza per pulire lenti e occhiali. È normale infatti che, con prodotti aggressivi, le scritte si cancellino e i numeri si sbiadiscano con il tempo e il passare dei mesi.

Con una morbida spugna in microfibra o quella per le lenti, invece, potremo mantenere le sue caratteristiche intatte. Tra i tasti, invece, potremo optare per un cotton fioc asciutto che leverà con una sola passata residui di briciole, peli o polvere. Molti ignorano che è questo l’oggetto più sporco che possiamo avere in casa, ma pulirlo e igienizzarlo ogni giorno non sarà più un problema.

