Il kiwi è per eccellenza il frutto di novembre che ci terrà compagnia in tavola anche per tutto l’inverno.

Quest’ovale peloso e scuro, originario della Cina, contiene una polpa verde brillante e si mangia in vari modi come abbiamo visto in questo articolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Il suo sapore caratteristico è leggermente acidulo anche se non mancano la dolcezza e la generosa freschezza che sprigiona il suo succo.

Quando un kiwi è pronto per essere mangiato, lo capiamo semplicemente toccandolo. Infatti, al tatto deve risultare sodo ma non troppo duro. Dalla buccia, la polpa deve cedere leggermente sotto la pressione dei polpastrelli senza deformarsi.

E se, invece, fosse già eccessivamente molliccio ma non marcio?

La risposta a sorpresa potrebbe essere che: non c’è bisogno di cestinarlo subito, perché è ancora super prezioso in cucina. Infatti, molti ignorano che con i kiwi troppo maturi possiamo fare questa salsa agrodolce e speziata perfetta per arrosti e formaggi.

Il chutney

Questo è il nome della salsa che andremo a realizzare, originaria dell’India.

Ha la consistenza simile a quella di una marmellata o di una composta che conserva, però, al suo interno, dei pezzettini interi. È una salsa agrodolce, decisamente speziata, anche piccante, e molto famosa in Inghilterra e Francia.

Facile da preparare, la possiamo utilizzare per:

insaporire arrosti di carne rossa; accompagnare le carni bianche, anche una semplice fettina di pollo ai ferri; guardine formaggi freschi e stagionati insieme al miele; condire verdure crude e grigliate.

Ingredienti

6 kiwi maturi oppure 8 se piccolini;

1 cipolla dorata;

1 spicchio d’aglio;

mezza mela Smith;

1 cornetto di peperoncino piccante fresco;

8 cucchiai di zucchero di canna;

un pizzico di zenzero in polvere;

3 cucchiai di aceto bianco;

un pizzico di paprika affumicata in polvere;

un pizzico di sale;

olio extravergine d’oliva.

Molti ignorano che con i kiwi troppo maturi possiamo fare questa salsa agrodolce e speziata perfetta per arrosti e formaggi

Vediamo la preparazione.

Per prima cosa, sbucciamo meticolosamente i kiwi e le mele e li tagliamo a cubetti. Poi, mondiamo e tagliamo a fettine sottili le cipolle e il peperoncino e tritiamo lo spicchio d’aglio.

In una pentola, versiamo due cucchiai d’olio d’oliva e facciamo appassire la cipolla con l’aglio a fuoco basso.

Aggiungiamo i kiwi e la mela, le spezie e il peperoncino, il sale e mescoliamo per bene per qualche minuto.

Dopo, aggiungiamo lo zucchero e l’aceto e facciamo cuocere, a fuoco basissimo, per almeno 50 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Conservazione

Possiamo conservare il chutney in un vasetto per circa 15 giorni.

Se, invece, volessimo fare delle conserve a lungo termine, dovremmo prima sterilizzare i vasetti e potremmo farlo così:

versiamo due dita d’acqua in ogni vasetto; mettiamo al microonde senza tappi fino al bollimento dell’acqua; svuotiamo e facciamo asciugare i vasetti capovolti sopra un canovaccio pulito; quando saranno asciutti, versiamo con il chutney bollente, chiudiamo e capovolgiamo fino a quando la salsa non sarà fredda.

Approfondimento

Ecco cosa cucinare con i kiwi, questa torta bella e buona come in pasticceria ma facilissima da fare.