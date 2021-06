Le orchidee sono delle piante veramente speciali e molte persone ne hanno una casa piena. È difficile resistere al fascino di un’orchidea forse anche per la sua origine esotica. Eppure molti ignorano che una rarissima orchidea vive in questa splendida zona d’Italia.

La bellezza dell’orchidea

Si potrebbe stare molto tempo davanti ad un’orchidea a contemplare la sua bellezza. Ciò che colpisce è soprattutto il suo fiore composto da colori vivaci. Il fiore emerge dalle foglie larghe e verdi su due steli lunghi, lasciandole in basso.

Abbiamo descritto la piccola composizione fra foglie e fiori dell’orchidea più diffusa nei vivai, la Phalaenopsis. Questa è proprio un’orchidea che ben si è adattata con gli anni a vivere nelle nostre regioni temperate. Ma la sua provenienza è la fascia tropicale a clima caldo umido. In genere quasi tutte le orchidee provengono da questa fascia climatica del pianeta.

Molti ignorano che bellissime orchidee vivono in questa splendida zona d’Italia

Forse è un fatto poco noto ma anche in Italia ci siano delle orchidee tutte nostrane. Si trovano nella zona meridionale della Penisola, in particolare nel Salento.

Già terra dai vini prelibati, come il conosciutissimo Rosato del Salento, lo è forse di meno per le sue orchidee. La differenza con le più note orchidee tropicali quali la Phalaenopsis e la Cymbidium, sono sicuramente le proporzioni. Le orchidee italiche e salentine sono quasi delle miniature, ma non è la sola differenza.

Mentre le orchidee che crescono ai tropici si appoggiano a delle strutture, come ai trochi d’albero, quelle salentine crescono direttamente dal terreno. Sono così più difficili da vedere e spesso ci si passa sopra calpestandole.

Impollinazione delle varietà locali

L’impollinazione di queste mini orchidee avviene in natura a opera di tanti insetti che abitano. Vi si contano circa 40 specie diverse di piccole orchidee, una vera ricchezza in miniatura. Proprio perché impollinate naturalmente, nascono molti ibridi che danno origine a fiori unici e dai colori bellissimi.

La fioritura di una di queste orchidee, come la Spiranthes spiralis, inizia verso febbraio e può terminare a ottobre. Questa orchidea non è piccola, tutt’altro, e i suoi fiori girano a spirale attorno allo stelo.

Quando camminiamo sulla terra salentina, in boscaglia, sulla terra arida o umida, attenzione alle piccole orchidee che possono incontrare la suola delle nostre scarpe.