Gli amanti del mare sanno molto bene che una delle attività più rilassanti che si possono fare in spiaggia riguarda il camminare. Fare quattro passi sul bagnasciuga con i piedi che accarezzano il mare è una sensazione meravigliosa. Ecco perché molti ignorano che basta un semplice pediluvio per star bene in salute.

Il piede come le radici

Molti hanno sperimentato questo fenomeno di benessere che proviene dal prendersi cura dei propri piedi. Un piccolo massaggio, un pediluvio, una camminata a piedi nudi sul prato. Ogni volta che i piedi si attivano tutto il corpo ne trae beneficio.

A spiegare ciò viene in nostro aiuto la medicina orientale. Secondo questa antichissima tradizione, ai piedi arrivano le terminazioni nervose di tutto il corpo, come le radici di un albero. Prendendosi cura dei piedi in modo adeguato, tutto il corpo se ne giova.

Non tutti hanno voglia di fare doccia e shampoo ogni giorno, per un maggior rispetto della propria pelle. Tuttavia prendersi cura dei piedi con un lavaggio giornaliero è qualcosa di veramente salutare. Quando a sera si arriva stanchi, allora pulire e rinfrescare i piedi ci può ridare un certo tono.

Possiamo beneficare di due tipi particolari di pediluvio, quello fatto con acqua fredda e quello con acqua calda. Ognuno si utilizza per trovare benefici diversi.

Il pediluvio con acqua fredda

Non sono poche le persone che sono costrette a stare in piedi o sedute per lunghi periodi. Questa staticità porta ad avere gambe gonfie e stanche, oltre ad una circolazione del sangue più lenta. In questo caso un pediluvio con acqua fredda è un vero toccasana. L’acqua fredda rimette in circolazione il sangue ed elimina i gonfiori, dona un senso di freschezza e dà sollievo alla stanchezza.

Il pediluvio è una specie di “bagno corto”. Tutto il beneficio di stare un po’ distesi nella vasca da bagno lo si ritrova con un pediluvio ben fatto. In acqua si possono sciogliere dei sali che entrano in contatto osmotico con la parte del piede e ne trasmettono i benefici.

Il pediluvio con acqua calda

Mentre il pediluvio freddo serve a dare una spinta, quello caldo invece ha un effetto rilassante. È indicato quando ci si sente nervosi o ansiosi. Ma è anche indicato in caso di reumatismi e raffreddamenti.

Un pediluvio è un vero toccasana per la mente e per il corpo e se ne traggono notevoli benefici ogni giorno.

