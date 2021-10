La più calda stagione dell’anno ormai è passata, lasciando spazio all’autunno e per molti di noi non è facile accettarlo.

Tra i protagonisti della stagione ci sono state senza dubbio le erbe aromatiche, come la menta, il rosmarino e il basilico.

Per esempio, per conservare il basilico per tutto l’inverno esiste una sensazionale mossa che ci permetterà di deliziare il palato durante i periodi freddi.

Molti hanno nel giardino questa pianta senza conoscere il suo sorprendente uso in cucina

Esistono tante altre piante meno conosciute, infatti oltre rosmarino e basilico questa è la pianta aromatica perfetta per casa che donerà gusto alle nostre pietanze.

Vedremo di seguito che spesso ci troviamo di fronte a questa pianta annuale che solitamente cresce spontanea nei prati ma che, volendo, potremo coltivare facilmente.

Si tratta dell’erba stella che possiamo confondere con la classica erba dei prati, data la sua somiglianza estetica; le sue foglie infatti sono verdi, strette e dentellate.

È una pianta molto resistente ai cambiamenti climatici, bisogna solo tener lontane le erbacce per non rischiare che la sommergano.

In questo caso sarà utile questo metodo per eliminare le erbacce dal nostro giardino grazie a questa semplice mossa a costo zero.

Per chi non l’avesse mai assaggiata, è bene sapere che è un’erba dalle leggere note pungenti ma molto rinfrescante, infatti, si abbina a diverse pietanze.

Possiamo accostarla a formaggi, frittate, verdure e uova, oppure usarla per aromatizzare diverse preparazioni culinarie.

È perfetta anche per donare sapore a diverse tipologie di zuppa, che saranno le vere protagoniste di questa stagione.

In alternativa, per gli amanti di infusi e tisane, sarà possibile gustarla anche in questa versione.

Molti hanno nel giardino questa pianta senza conoscere il suo sorprendente uso in cucina, inoltre, se raccolta nei luoghi di mare le sue foglie saranno ancora più croccanti.

Curiosità

Per chi volesse coltivarla a casa, la sua semina andrà effettuata da marzo ad ottobre; quindi, possiamo ancora approfittarne di questo periodo.

Dobbiamo posizionarla in un luogo che le garantisca ombra, perché i raggi diretti del sole potrebbero danneggiarla.

Per quanto riguarda le innaffiature, durante i mesi più freddi dell’anno saranno sufficienti le piogge, ovviamente se noteremo il terreno secco dovremo darle l’acqua necessaria.

È importante sapere che soffre i ristagni idrici, quindi bisogna fare attenzione, altrimenti favoriremo lo sviluppo di marciumi pericolosi per la salute della pianta.

