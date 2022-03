Fin da quando ne abbiano notizia l’umanità ricerca il favore degli eventi e una sorte propizia. Alle volte, lega questo fine al religioso rispetto di alcuni rituali. Molti credono, ad esempio, che le forze che sorreggono la vita saranno compiaciute dal rispetto che gli uomini dimostrano loro. In altre circostanze, invece, si affidano a gesti scaramantici o simbolici. Se ci pensiamo bene, molti di noi fanno questo quando consultano l’oroscopo ogni mattina. In estremo oriente, addirittura, hanno elaborato un metodo caro alla medicina tradizionale, secondo il quale il destino di un uomo è scritto sulle linee della propria mano.

Molti hanno in casa un oggetto speciale fin dall’antichità per le sue capacità strabilianti. Pochi però sanno che avere una copia di uno scarabeo costituisce da millenni un porta fortuna. Piccoli esemplari di statuette sono stati trovati in tutto il Mediterraneo. Persino in Sardegna venivano commerciati e conservati già migliaia di anni fa. Così, scopriamo cosa significa e quale è l’incredibile motivo per cui si ritiene che porti fortuna.

Un animale che ha una capacità sorprendente

Quella rappresentata è una specie particolare chiamata scarabeo stercorario. Nel mondo naturale è celebre perché utilizza il proprio sterco per nascondere e trasportare il cibo e le uova che depone. In questo modo riesce a nascondere queste importanti risorse nei luoghi in cui vuole. Per via di questa incredibile trovata, rappresenta una metafora di trasformazione, vita, abbondanza ed addirittura resurrezione. Ma, oltre ad avere competenze in fatto di logistica, sembra avere anche sbalorditive capacità geometriche. Infatti, quando si muove, procede sempre in linea retta. Se anche incontra un ostacolo, anziché volare o aggirarlo, semplicemente ci passa sopra o scava alla sua base. Diventa così anche un esempio di tenacia e resistenza.

Molti hanno in casa un oggetto speciale che porta fortuna, soldi e felicità ma quasi nessuno conosce il suo segreto

La caratteristica di trasportare palline di sterco in linea retta ha attirato l’attenzione degli studiosi di animali. Alcuni studi avrebbero dimostrato che questa abilità deriva dalla capacità dello scarabeo stercorario di seguire la luminosità delle stelle. In particolare, utilizzerebbero come punto di riferimento la Via Lattea. Infatti, gli scarabei hanno una vista molto flebile. Riuscirebbero però a percepire questa importante galassia e a muoversi di conseguenza. Così, se non la percepisce non è in grado di muoversi e di orientarsi. Anche gli Egizi, così attenti alle simbologie, devono aver percepito la sua eccezionalità. E avrebbero iniziato a portarlo con loro come simbolo propizio.