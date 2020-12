Molti hanno in casa questo oggetto ma non sanno che causa tantissima umidità. Quest’anno tutti noi abbiamo dovuto passare moltissimo tempo all’interno delle nostre case. A causa delle restrizioni imposte dal governo per limitare i contagi siamo usciti molto poco e ci siamo pian piano abituati a vivere costantemente dentro casa. Proprio per questo, molti hanno visto l’opportunità per rendere il proprio appartamento il più accogliente possibile. Dal sistemare un mobile al risolvere i vari problemi che possono accadere in un’abitazione, sono tante le cose che si possono fare. L’inconveniente più comune che si riscontra nelle case, soprattutto in questo periodo, è rappresentato dalla presenza dell’umidità e di muffe.

Lo sbalzo termico

L’inverno infatti è la stagione preferita da questi fenomeni. Proprio perché una delle cause principali è data dallo sbalzo termico tra fuori e dentro casa, questi mesi risultano essere i più critici. Con i riscaldamenti al massimo e le finestre chiuse, l’umidità trova terreno fertile per crescere e coprire sempre di più le mura dell’appartamento o dell’abitazione. Esistono molti rimedi per poterla eliminare. Dal carbone vegetale al bicarbonato, la lista è lunga.

È però altrettanto importante conoscere tutte le cause che contribuiscono al fenomeno, in modo da poterlo prevenire. Oltre ad arieggiare molto gli spazi infatti, è importante non asciugare i panni per troppo tempo all’interno di una stanza. L’acqua che evapora è infatti una delle più importanti cause di umidità. Proprio per questa ragione, andremo tra poco a svelare un oggetto che, sebbene sia presente in moltissime case, è un’alleato perfetto della condensa e delle muffe. Infatti molti hanno in casa questo oggetto ma non sanno che causa tantissima umidità.

L’acquario

Sembra incredibile ma anche un contenitore come l’acquario può causare umidità. Pensandoci in realtà è molto logico, essendo questo fenomeno causato dall’evaporazione dell’acqua. Il meccanismo grazie al quale l’acquario funziona contribuisce molto alla presenza di umidità sui muri e sul soffitto. Per non parlare di tutti i mobili e altri pezzi di arredamento che potrebbero essere colpiti. Prima di acquistarne uno dunque è utile esserne a conoscenza. Nel caso lo si abbia già, si potrebbe pensare di spostarlo in un luogo diverso per non incorrere sempre nello stesso problema.