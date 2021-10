Non basterebbero 5 mani per contare tutte le piante esistenti in natura che potrebbero nuocere alla salute dei nostri animali.

Esistono, infatti, moltissime piante all’apparenza innocue che, in realtà, possono rivelarsi davvero pericolose per i nostri amici a 4 zampe. Il problema è che molte di queste sono piante ampiamente utilizzate su balconi e giardini e, quindi, potremmo averle anche in casa nostra.

Abbiamo già sottolineato di fare attenzione a quest’insospettabile pianta da giardino, perché è molto dannosa gli animali e, addirittura, anche per gli uomini.

Oggi, invece, parleremo di un bellissimo fiore che sboccia proprio in questa stagione. Anzi, è così impassibile al freddo da fare concorrenza a queste 3 piante autunnali resistenti al freddo con cui avremo un balcone fioritissimo anche d’inverno. Capiamo meglio di che fiore si tratta e facciamo attenzione.

Molti hanno in casa questa pianta ma pochi sanno che potrebbe essere molto pericolosa per cani e gatti

Gli animali, si sa, sono curiosi come i bambini.

Scoprono il mondo che li circonda attraverso i sensi e, infatti, annusano e sono incuriositi da tutto. Per questo motivo, basta distrarsi un attimo per vedere che il proprio amico a 4 zampe ha ingerito un pezzo di pianta potenzialmente tossica e pericolosa. È il caso, ad esempio, del colchico d’autunno.

Un fiore che cresce anche spontaneamente

Tante persone lo confondono con il fiore dello zafferano a cui, in effetti, somiglia molto. In realtà, però, il colchico d’autunno è una pianta perenne che vanta bellissimi fiori rosa e lilla.

Il problema di questa pianta è che ha un’alta componente di tossicità sia per i cani che per i gatti.

Effetti molto pericolosi sulla salute dei nostri amici a 4 zampe

Il colchico d’autunno è altamente tossico per gli animali in tutte le sue parti, compresi i semi e il bulbo. Se il nostro animale dovesse ingerire parte di questa pianta, gli effetti sulla sua salute sarebbero pericolosi.

Stiamo parlando di conseguenze quali vomito con presenza di sangue, dolori addominali, salivazione intensa, diarrea e, addirittura, difficoltà a respirare. Il problema, però, è che molti hanno in casa questa pianta ma pochi sanno che è molto pericolosa per cani e gatti.

Cosa fare se il nostro cane o gatto ingerisce la pianta

Se il nostro cane o gatto dovesse aver ingerito una parte di questa pianta, dovremmo portarlo immediatamente da un veterinario. In questi casi è importante non perdere tempo, perché potrebbe essere letale per il nostro animale.

