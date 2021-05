Ci sono persone che rinunciano alla lotteria degli scontrini perché al momento della lettura del codice subentrano delle difficoltà. Bisogna costatare che molti hanno difficoltà a far leggere il codice a barre della Lotteria degli scontrini sullo smartphone ma ecco la veloce soluzione che permette di risolvere velocemente il problema.

Nuovi metodi di pagamento

Dopo tanto tempo di difficoltà la vita riprende e la novità che colpisce di più è che durante gli acquisti cresce il numero di quelli che pagano con carta. Tuttavia oggi è possibile pagare anche attraverso alcune Applicazioni dello smartphone, mettendo da parte anche la carta di credito.

Molti hanno difficoltà a far leggere il codice a barre della lotteria degli scontrini sullo smartphone ma ecco la veloce soluzione

Per incentivare queste modalità lo Stato ha dato vita alla Lotteria degli scontrini. Ogni persona può partecipare e la modalità è anche abbastanza semplice. Si scarica l’App dedicata e seguendo le istruzioni alla fine si riceve un codice a barre.

Ogni volta che si farà un acquisto basterà aprire l’App e subito apparirà il codice pronto per la lettura. Il commerciante prenderà lo scanner e leggerà il nostro codice. Automaticamente verrà registrata la transazione sul portale della lotteria e durante le diverse estrazioni, sarà possibile vincere fino a 5 milioni di euro.

Un problema di lettura

Tuttavia al momento dell’acquisto alcuni incontrano dei problemi durante la lettura del codice, poiché Il lettore ha difficoltà a leggere il codice dello smartphone.

Può darsi che ciò dipenda dallo schermo del telefono che è sporco, ma il motivo più comune è un altro. Molti utilizzano per il loro smartphone la lettura che non affatica gli occhi, cioè la modalità “Protezione Occhi”. Questa modalità di lettura crea uno schermo con un colore di fondo più caldo, più riposante per gli occhi, ma di difficile lettura per lo scanner del codice a barre.

La soluzione è di disabilitare al momento dell’acquisto la modalità Protezione occhi, così che s’inserisce automaticamente la luce normale a base blu. È la luce che lo scanner legge bene e la lettura del codice sarà immediata, senza inutili e stancanti tentativi.

Per fare questo basta andare nelle Impostazioni, cliccare su Display e luminosità e disattivare Protezione occhi.

Una soluzione semplice che ci permette di avere un pizzico di fortuna nella vita.