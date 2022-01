La scelta di un buon contorno è sicuramente difficile. Le opzioni tra cui scegliere sono tante, anche se è importante cucinare principalmente verdura di stagione sia per risparmiare che per assicurarsi di godere al meglio delle loro proprietà organolettiche. Il punto, però, non è solo scegliere quale verdura cucinare per contorno, ma anche come farlo. Stufandole, lessandole, facendole arrosto oppure al forno.

Chi ne apprezza meno il sapore, oppure vuole cucinarle in modo un po’ più goloso, ricorre spesso alla gratinatura. In questo modo, ne valorizza maggiormente il gusto. Molti gratinano cavolfiori e finocchi, ma non gli spinaci e ignorano quanto siano buoni cucinati come contorno in questo modo. Vedremo proprio come gratinarli senza usare la besciamella e quindi in modo tale che risultino più leggeri e non si faccia fatica a digerirli.

Ingredienti per 4 persone

800 g di spinaci freschi;

100 g di mozzarella;

80 g di burro;

q.b. frutta secca a proprio piacimento (pistacchi, noci, pinoli, uvetta…);

q.b. parmigiano grattugiato, sale.

Procedimento

Lavare gli spinaci sotto acqua corrente e pulirli. Intanto, far sciogliere metà del burro all’interno di una padella. Mettere a cuocere per 10 minuti gli spinaci ben strizzati, a fiamma medio-alta e coprendo la padella.

Se si userà l’uvetta, farla ammollare in acqua tiepida. In seguito, metterla in padella assieme a noci e pinoli. Attendere che gli spinaci cuociano per circa altri 5 minuti, eventualmente salare e mescolare. Al termine di questo lasso di tempo, distribuirli in una pirofila da forno e mettere sulla loro superficie burro, cubetti di mozzarella e una spolverata di parmigiano. Cuocerli in forno preriscaldato a 200° per 15 minuti o fin quando la superficie non risulterà ben dorata. Quando ciò avverrà, farli intiepidire per qualche minuto e infine servirli. Molti gratinano cavolfiori e finocchi, ma non gli spinaci e ignorano quanto siano buoni, ma d’ora in poi non lo faranno più.

