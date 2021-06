Quante volte si prende la bottiglia dell’olio extra vergine d’oliva per poter condire i nostri alimenti e dare loro un gusto unico. Tuttavia si tratta anche di un olio molto delicato ed è importante conservare intatta la sua bontà. Eppure molti distrattamente commettono l’errore che rovina la preziosa fragranza dell’olio extra vergine d’oliva.

Un olio vivo

Prendendo tra le mani una bottiglia di olio EVO non ci si rende conto al momento di quanto sia prezioso il suo contenuto. Questo perché si pensa che dopotutto è un semplice prodotto di trasformazione. Nel caso dell’olio si sono raccolte le olive e si è messo nel frantoio per ricavarne l’olio.

L’oliva non è più legata alla pianta e l’olio anche se di grande qualità tuttavia rappresenta una sostanza inerte. Tuttavia per l’olio extra vergine d’oliva bisogna ricredersi. L’olio viene spremuto a freddo e questo procedimento gli garantisce tutte le caratteristiche vive dell’oliva. Le sostanze grasse prelibate, il sapore delicato e a volte pungente, con i suoi profumi che si sprigionano dalla forte presenza dei potenti polifenoli. L’olio di Oliva EVO non è un olio inerte ma al contrario un olio vivo.

Molti distrattamente commettono l’errore che rovina la preziosa fragranza dell’olio extra vergine d’oliva

L’olio di oliva pur essendo un liquido dal colore dorato e dal profumo stuzzicante è pur tuttavia una sostanza grassa. Come tutte le sostanze grasse ha una caratteristica interessante. La sua peculiarità poco nota è di assorbire gli odori. In un certo senso potrebbe essere un vantaggio, ma non per l’Olio EVO.

Lo utilizziamo in cucina e soprattutto a crudo, per dare alle pietanze il suo inimitabile sapore. Ottimo per condire le insalate, il pesce alla griglia, le insalate di riso e di pasta, e anche le minestre dopo cottura. Spesso si usa anche per soffriggere e per insaporire ancora di più la salsa di pomodoro.

Una bottiglia aperta

Così aprendo la bottiglia, la si lascia accanto al piano cottura mentre non finiamo di girare il sugo. Intanto gli odori che si sprigionano dagli alimenti entrano nella bottiglia e l’olio li assorbe. Purtroppo questo assorbimento provoca una scomparsa del profumo dell’olio. Anche se i sentori organolettici scompariranno, l’olio però si potrà sempre utilizzare in cucina.

Un errore a cui fare attenzione per questo prezioso alimento. L’Olio EVO è ottimo per ridurre questo nemico della salute.