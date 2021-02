Quando chattiamo online vogliamo che la nostra privacy sia sempre protetta. Ormai quasi tutte le app di messaggistica ci promettono che i nostri messaggi saranno criptati. Dovremmo quindi dormire sonni tranquilli, ma c’è chi vuole ancora più sicurezza. Per questa ragione Telegram ha appena lanciato una nuova funzionalità unica. Ecco di cosa parliamo.

Tutti pazzi per Telegram

Telegram è uno dei maggiori concorrenti di WhatsApp. Se WhatsApp è ancora l’app preferita da molti, sempre più utenti stanno passando a Telegram o Signal. Molti infatti non sono d’accordo con alcune delle policy di WhatsApp e non vedono di buon occhio il fatto che l’app sia proprietà di Facebook. Telegram è velocemente salita alla ribalta tra le alternative a WhatsApp grazie anche ad alcune funzionalità uniche e interessanti. Tra queste spiccano gli sticker e i canali. Ma proprio in questi giorni Telegram ha deciso di fare un ulteriore passo. Molti diranno addio a WhatsApp quando scopriranno questa nuova funzionalità di Telegram.

Come proteggere le proprie conversazioni

WhatsApp ha da tempo implementato una funzionalità che permette di cancellare i messaggi appena scritti. Possiamo scegliere se cancellarlo solo dalla nostra chat o anche da quella delle persone a cui scriviamo. Per farlo però dobbiamo cliccare su ogni singolo messaggio inviato. Da oggi Telegram ci permette invece di implementare l’autoeliminazione automatica dei messaggi. Cliccando o premendo sulle singole conversazioni possiamo accedere alla sezione “cancella cronologia”. Qui potremo decidere se attivare o meno l’autoeliminazione dei messaggi. Abbiamo due opzioni: possiamo far sì che questi si autoeliminino dopo 24 o dopo una settimana. L’eliminazione agirà anche su chi ha letto i messaggi e questi spariranno dalle conversazioni. Molti diranno addio a WhatsApp quando scopriranno questa nuova funzionalità di Telegram perché permette di inviare messaggi proteggendo i propri dati. In questo modo potremo scegliere se alcune conversazioni dovranno rimanere private e a quali invece vogliamo poter accedere in futuro.