Solitamente associamo la perdita di capelli agli uomini di una certa età.

Ci sono però delle eccezioni: molti di noi senza accorgersene hanno questa pessima abitudine che fa perdere i capelli anche alle donne e ai giovani. In questo caso non parliamo di malattie o problemi ormonali, che abbiamo già approfondito in un altro articolo. Anche le persone sane, infatti, rischiano di perdere i capelli a causa di una cattiva abitudine.

Poca varietà

Ognuno di noi ha una pettinatura preferita. Spesso questa è quella che ci dona di più e che è più facile da fare. In alcuni casi, però, se non variamo un po’ il modo in cui acconciamo la nostra chioma rischiamo di andare incontro alla perdita di capelli. Questo perché certe pettinature stressano particolarmente i capelli, i follicoli e il cuoio capelluto. Il rischio è quindi quello di rovinare i capelli che immancabilmente cadranno.

Ciò è particolarmente vero quando leghiamo i capelli. Trecce e code di cavallo, soprattutto se molto strette, rischiano di indebolire i capelli dove questi sono più in tensione. In questi casi quindi i capelli non cadranno da tutta la testa, ma lungo le linee in cui sono più “tirati”. Capita quindi di notare capelli diradati lungo la riga in mezzo o sull’attaccatura sulla fronte. Per fortuna possiamo limitare questi danni con facilità.

Un semplice rimedio

Molti di noi senza accorgersene hanno questa pessima abitudine che fa perdere i capelli anche alle donne e ai giovani, ma come evitare questa brutta sorpresa? Per fortuna è facile e la parola d’ordine è varietà. Basta infatti cambiare pettinatura di tanto in tanto. Questo non significa abbandonare il nostro stile preferito.

Basta infatti semplicemente intervallarlo ogni tanto con una giornata in cui optiamo per i capelli sciolti o un’altra acconciatura. È anche importante evitare acconciature troppo strette. Per fortuna, per chi ha poca fantasia su internet esistono tantissime risorse gratuite. Queste possono darci molte ispirazioni su come cambiare le nostre pettinature senza rovinare i capelli!