Ebbene, soprattutto con la crisi dovuta al Covid, i sussidi statali sono stati indispensabili per molte famiglie. Tuttavia, talvolta vengono dei dubbi, soprattutto sulla cumulabilità e compatibilità dei bonus.

In particolare, molti di coloro che hanno un figlio in arrivo si chiedono se possono sommare il reddito di cittadinanza e il bonus bebè. Ebbene, in via di principio, si tratta di due misure compatibili tra loro. Quindi, chi riceve il primo può ottenere anche il secondo e viceversa. Più che altro, i dubbi riguardano la cumulabilità delle due prestazioni, integralmente considerate.

Cumulabilità tra reddito di cittadinanza e bonus bebè

Si è detto che molti di coloro che hanno un figlio in arrivo si chiedono se possono sommare il reddito di cittadinanza e il bonus bebè. Per avere una risposta, occorre considerare quanto stabilito dal decreto n. 4/2019.

Ebbene, anzitutto, sia il reddito di cittadinanza che il bonus bebè si ottengono sulla base dell’ISEE. Tuttavia, mentre per il secondo serve solo a determinarne l’importo, per il primo è necessario che sia inferiore a 9.360 euro.

Dunque, per capire come si vanno a conciliare, vediamo quali sono i rispettivi importi.

Con il bonus bebè, se l’ISEE è inferiore ai 7.000 euro, si possono ottenere 1.920 euro annui. Per i figli successivi al primo, invece sale a 2.304 euro annui. Se, invece, l’ISEE è superiore ai 7.000 euro, si ottengono 1.440 annui. Per i figli successivi al primo si sale a 1.728 euro annui.

In conclusione

Gli importi indicati per il bonus bebè, si andranno a sommare a quanto riconosciuto a titolo di reddito di cittadinanza. Qui, l’importo medio mensile è pari ad 559 euro che per un anno fanno 6.708 euro. Quindi, certamente, se il reddito complessivo è superiore ad euro 9.360 euro si perderà il reddito di cittadinanza. Invece, se rimane al si sotto di questa soglia, avremo che verrà proporzionalmente ridotto il bonus bebè, in base alle soglie su indicate e al numero dei figli.

