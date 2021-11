Con l’arrivo dell’autunno e del freddo la nostra auto potrebbe aver bisogno di qualche accorgimento in più. È noto che prevenire un problema è molto meglio che risolverlo. Questo è tanto più vero se pensiamo a quanto angosciante potrebbe essere ritrovarsi con l’automobile ferma di notte a causa della batteria non funzionante. Oppure, a quanto fastidioso potrebbe essere avere un’auto fredda e umida per non aver adottato qualche semplice accorgimento.

Abbiamo già parlato dell’importanza di adeguare le ruote al periodo invernale. Essenziale sarà, allora, seguire questo obbligo ed evitare 355 euro di multa. Peraltro, se è vero che la legge prevede uno spessore minimo di 1.6 millimetri per il battistrada, teniamo in considerazione che vari produttori consigliano una soglia di sicurezza addirittura maggiore, cioè di circa 4 millimetri per le ruote invernali. In questo caso, lo spessore corrisponderebbe addirittura a quello di una moneta da 2 euro. Possiamo dunque provare a infilare questo oggetto all’interno del battistrada per avere un immediato riscontro visivo. Ma ecco qualche consiglio. Molti curano l’automobile ma pochi sanno che con il freddo è importante controllare questi elementi per evitare malfunzionamenti e scocciature.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La batteria

Le batterie con il freddo sono messe notevolmente più a prova rispetto alle stagioni primaverile ed estiva. Sarebbe molto importante, allora, effettuare presso la nostra officina di fiducia l’apposito test per valutarne lo stato. È un gesto molto rapido che può aiutare molto. La batteria, infatti, ha una durata limitata nel tempo e che subisce un aggravio molto forte dai tanti e brevi spostamenti urbani che facciamo quotidianamente.

Molti curano l’automobile ma pochi sanno che con il freddo è importante controllare questi elementi per evitare malfunzionamenti e scocciature

Considerata la pioggia che cade spesso nel corso della stagione fredda, ricordiamoci di dare un’occhiata alle spazzole tergicristalli. Avere una visione chiara ed ampia è essenziale, soprattutto quando le condizioni climatiche non ci aiutano per scarsezza di luce. Nel caso concreto, rendersi conto del problema nel momento del bisogno con aloni e macchie sarebbe inutile, oltre che pericoloso. Sarebbe un po’ come pensare alla necessità di installare un antifurto dopo aver visto i ladri uscire con la refurtiva da casa nostra.

Sulla questione aria e umidità interna occorre essere metodici. Abbiamo già parlato del pieno di umidità che possiamo evitare in pochi minuti. Infatti basterebbe questo semplice metodo per dire stop alla puzza di muffa e agli acari . Con l’arrivo della stagione autunnale, può essere una buona idea sostituire il filtro antipolline dell’aria, che potrebbe aver accumulato sporcizia e funzionare male, impedendo la climatizzazione. Questo ci porterebbe ad aumentare la potenza dell’aria e, dunque, i consumi. A proposito di questo, visti i prezzi in netto rialzo, ecco alcuni semplici consigli per risparmiare sul carburante. Inoltre, l’umidità interna fa aumentare l’appannamento dei vetri, fatto estremamente fastidioso e che può spesso limitare la visibilità nella stagione fredda.

Il climatizzatore

Ricordiamoci allora che il climatizzatore è dotato di essiccatore dell’aria. Prima di accendere il riscaldamento (che nei primi momenti di accensione non funzionerebbe nemmeno adeguatamente), potremmo dunque fare questo. Azioniamo l’aria del climatizzatore, anche se fredda, ad un livello elevato nella funzione sbrinamento. Con una spugna di pelle sarà molto più semplice l’operazione di pulizia del vetro. Molti si dimenticano di questo mantenendo l’aria umida all’interno del veicolo.

Infine, esaminare le guarnizioni. Sembra banale, ma il freddo e gli spifferi passano da là.

Alcuni oggetti, poi, aiutano indirettamente a mantenere l’umidità dell’aria minore all’interno dell’abitacolo. Esistono, infatti, in commercio tappeti auto adatti a tutte le stagioni.