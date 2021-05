La costina di maiale è sempre un piatto perfetto per conquistare tutti gli ospiti.

Arricchirla con una marinatura preparata con cura è ciò che fa realmente la differenza. È frequente cucinarla alla griglia e sul barbecue oppure in padella. Eppure molti trascurano alcuni particolari fondamentali per ottenere una carne degna dei migliori ristoranti. Ecco perché molti cuociono questo taglio di carne in questo modo eccezionale e ottengono bocconi morbidi come il burro. La Redazione spiegherà come procedere.

Preparare la costina di maiale

Prima di capire qual è il particolare che davvero la differenza in cottura bisogna precisare alcune cose sull’attività di preparazione della carne. Per avere una costina succosa e non troppo secca o stopposa suggeriamo innanzitutto di togliere la carne dal frigo almeno mezz’ora prima della cottura. Non bisogna mai mantenere la carne troppo vicina al fuoco prima della cottura. Molti fanno l’errore di tenere la vaschetta con la carne vicino ai fornelli o al barbecue. Questo rischia di compromettere il risultato e di far ottenere una costina secca e poco saporita.

Come cuocere la costina di maiale sulla griglia

È preferibile cuocere la costina intera e non divisa in piccoli pezzi. Molti cuociono questo taglio di carne in questo modo eccezionale e ottengono bocconi morbidi come il burro. Questo perché la cottura intera del taglio sulla griglia permette alla carne di ottenere una buona doratura all’esterno. All’interno però la carne apparirà morbida e appena rosata.

Bisogna solo chiedere al proprio macellaio il taglio intero di carne e magari ordinarla con sufficiente anticipo. Dopodiché consigliamo di cuocerla anche avvolta in qualche foglio d’alluminio. La carta stagnola consentirà d’ottenere un prodotto finito morbido e ricco di aromi e sapori.

Un metodo di cottura alternativo

Per avere costine ancor più tenere alcuni sbollentano il taglio intero in acqua calda per una o due ore. Poi basterà scottarla appena sulla griglia per avere una carne saporita e poco grassa. Questo metodo aiuta a eliminare l’osso con tanta semplicità.

I consigli finali

Ma ecco infine alcuni consigli eccezionali per avere un risultato ancor più soddisfacente: