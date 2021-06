Le batterie non sono sempre le stesse e quelle nuove hanno esigenze diverse. A volte si commettono degli errori d’utilizzo proprio perché si trattano i nuovi prodotti allo stesso modo dei vecchi. Per questo molti credono di star facendo bene ma sono pochi coloro che non fanno rovinare la batteria di tablet e smartphone.

Vecchi e nuovi prodotti

Ogni anno escono sul mercato sempre nuovi prodotti nel settore dell’elettronica. Quelli più ricercati sono certamente i telefoni in versione smartphone, i tablet e i computer. Ogni volta che si rinnova un modello, si migliorano anche le sue prestazioni. Il telefono risulta più veloce con il suo processore, i programmi e le app più completi grazie alla memoria, e tutto ciò richiede delle batterie sempre più potenti.

Le vecchie batterie erano fatte con elementi diversi da quelle d’oggi. Prima si utilizzavano sostanze come il nickel cadmio, che allora sembravano all’avanguardia. In seguito furono sostituite con quelle al litio molto più rapide e potenti. Fra le due batterie però c’è una differenza non solo di prestazioni, ma anche di utilizzo.

Queste abitudini oggi si confondono ancora per cui senza volerlo si rischia di utilizzare le nuove batterie in modo sbagliato. Tutto ciò senza volerlo, soprattutto se si tratta dei tablet i più amati dai bambini. Pur di giocare senza interruzione scaricano completamente la batteria. Era questa una vecchia regola delle batterie al nickel cadmio che però è sconsigliata per quelle moderne al litio.

Il litio è un materiale particolare che richiede sempre una certa carica di fondo. Questo significa in pratica che quando la batteria ha raggiunto il 20% di autonomia, bisogna considerarla già come scarica. Si rimette così in carica per portarla ad un valore massimo dell’80% senza andare oltre.

Queste sono le differenze maggiori fra le vecchie e le nuove batterie. Le vecchie si facevano scaricare completamente e si ricaricavano altrettanto. Le nuove si ricaricano molto velocemente e hanno un limite minimo e massimo da rispettare tra il 20 e l’80%.

In questo modo dureranno a lungo e daranno sempre il massimo delle loro prestazioni.