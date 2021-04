Superfici in marmo e pavimenti con mattonelle a base di marmo attenzione! Molto spesso si utilizzano dei prodotti naturali ed ecologici per donare pulizia e splendore a queste superfici ma a a volte è uno sbaglio. Ecco perché molti credono di far bene e invece è terribile l’errore che commettono e che rovina superfici e pavimenti in marmo.

Due prodotti ecologici e universali

Oggi più che mai l’utilizzo dei prodotti naturali si diffonde sempre più e a ragione. Si riscoprono così le vecchie ricette della nonna per le pulizie domestiche e per prendersi cura degli alimenti. Un prodotto tra i più utilizzati nei vari ambiti dell’attività domestica è il bicarbonato di sodio.

Molto utilizzato è anche l’aceto che è abbastanza versatile e universale un po’ come il bicarbonato di sodio. Anzi in qualche caso si utilizzano insieme, come quando si vuole sturare un lavandino. L’aceto si può utilizzare per pulire il forno dalle incrostazioni di grasso. È un ottimo pulente per vari tipi di superficie fra cui quelle in metallo del lavello in cucina, oppure per i vetri.

Molti credono di far bene e invece è terribile l’errore che commettono e che rovina superfici e pavimenti in marmo

L’aceto inoltre è molto utilizzato per le sue proprietà anticalcare. Ottimo per disincrostare il vaso sanitario, tutta la rubinetteria e anche il cestello della lavatrice. Eppure è proprio per questa sua capacità d’eliminare o meglio dissolvere il calcare, che l’aceto come anche il limone, è sconsigliato per le superfici in marmo.

Il marmo è una pietra di origine calcarea e perciò l’uso dell’aceto e del limone su di esso è sconsigliato. Se utilizzassimo spesso l’aceto sul marmo, avremmo certamente una superficie pulita ma un po’ più assottigliata. In effetti è come se passassimo una sottile carta vetrata che scioglierebbe una piccolissima quantità della superficie marmorea. Aceto e limone sono perciò sconsigliati per le superfici in marmo.

Come detergere correttamente le superfici in marmo

Al contrario si possono detergere senza problemi con acqua calda e un po’ di sapone di Marsiglia. Se le macchie sono ostinate, si può aggiungere del bicarbonato di sodio.

