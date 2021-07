Fra le tante spezie che esistono sul mercato certo a volte si rischia di prendere pan per focaccia. Si possono incontrare spezie che si rassomigliano nel colore e il cui utilizzo non è proprio identico. Capita così che molti credono d’acquistare la celebre spezia rossa ma pur rassomigliando è un’altra.

Perché sono importanti

Quando siamo alle prese con i fornelli spesso o solo a volte utilizziamo delle spezie. Servono a dare ai piatti un tocco particolare che ne migliorano i sapori. Basta aggiungere del prezzemolo al sugo di pomodoro per dargli un sottile profumo. Oltre a quelle più note come l’aglio e la cipolla, negli ultimi anni si sono diffuse anche delle spezie di origine orientale.

Sono molto utilizzate in alcune ricette ma anche apprezzate per le loro proprietà benefiche come tutte le spezie. Se lo zenzero ora si aggiunge volentieri al pollo fritto, è una spezia ottima per controllare il reflusso digestivo.

Tra le spezie vi è la curcuma, la spezia rossa proveniente dall’India e che si è diffusa in Africa e poi in tutto il mondo. Per il suo colore molti la confondono con il curry. Il curry è un miscuglio di spezie tra cui vi è la stessa curcuma e anche cumino, coriandolo, zenzero e peperoncino. Naturalmente molto dipende dalla qualità di queste. Solo la curcuma però mantiene delle proprietà straordinarie.

E’ utilizzata in cucina per zuppe, minestre, insalate di cereali e salse, a causa del suo inconfondibile sapore un po’ pungente e amarognolo. Ma le sue proprietà benefiche per il corpo sono notevoli e perciò meglio non confonderla con altre.

Le proprietà della curcuma

La curcuma svolge un’azione antiacida sullo stomaco calmandone i bruciori; agisce contro le infiammazioni intestinali legate alla celiachia; è un antidepressivo e aiuta il cervello attaccato dal Morbo di Alzheimer; ha un’azione preventiva verso il diabete di tipo 2.

La curcuma è una spezia da tenere sempre in dispensa per il suo gusto e le sue incredibili proprietà.

