Molti credono che sia impossibile ma esiste un modo per salvare le conversazioni di WhatsApp anche se cancelliamo l’account ed è proprio questo

Le conversazioni di WhatsApp racchiudono spesso segreti e storie di vita fatte di foto e video di momenti indimenticabili. Chiamate anche e semplicemente chat, rileggere le lunghe o meno lunghe chiacchierate virtuali riesce a metterci di buonumore o, al contrario, a renderci nostalgici.

In un modo o nell’altro, a tutti noi fa piacere salvare le vecchie conversazioni con gli amici e tenere i ricordi dei periodi più belli. Tuttavia, potrebbe capitare che per un problema tecnico o per una scelta personale, decidiamo di cancellare il nostro account WhatsApp. Ad esempio, se abbiamo deciso di rimuovere il nostro profilo per passare ad un’altra piattaforma di messaggistica, allora ecco che si cancelleranno anche i messaggi. Siamo sicuri però che non esista un modo per salvarli, anche dopo aver rimosso il profilo sul noto Social? Certo che esiste ed ecco qual è.

Non abbiamo bisogno di alcuno strumento o applicazione particolare, tutto ciò che dovremo fare è aprire WhatsApp. A questo punto, andiamo sulla conversazione che desideriamo salvare e clicchiamo sui tre pallini in alto a destra. Selezioniamo la voce “altro” e continuiamo con “esporta”: avremo una serie di opzioni, tra cui la nostra posta elettronica. Cliccando sull’icona della busta di Outlook o di Gmail (a seconda di quale utilizziamo), basterà indicare come destinatario il proprio indirizzo email. In questo modo invieremo a noi stessi le conversazioni desiderate, includendo anche i media come foto, video e audio.

Non serve essere degli ingegneri informatici

Si tratta di un trucchetto molto semplice che non richiede alcuna competenza specifica. La tecnologia serve ad agevolarci la vita, non a complicarla come spesso si crede erroneamente.

Dopo questa scoperta probabilmente ci sentiremo più liberi di cambiare account o social, senza il timore di perdere i ricordi del passato.