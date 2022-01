Negli ultimi anni, sempre più persone hanno cominciato a consultare l’etichetta dei prodotti cosmetici. Con le opportune conoscenze, è un modo utile per capire se possano essere efficaci o adatti alla propria pelle. Tuttavia, molti lo fanno perché spinti dall’allarmismo diffuso in rete riguardo ad alcune sostanze contenute al loro interno. Molti credono che questi ingredienti contenuti nei cosmetici siano tossici, ma ecco la verità per evitare inutili allarmismi.

A cosa ci riferiamo?

Alcuni sostengono che all’interno dei cosmetici più comuni ed utilizzati si possano trovare sostanze dannose, che potrebbero creare danni all’epidermide, come dermatiti, irritazioni, allergie e causare rischi vari.

Un esempio sono i siliconi, molto presenti nei rossetti, shampoo, creme corpo e creme solari, rendono la pelle liscia e i capelli morbidi e luminosi. La loro applicazione crea una pellicola liscia superficiale idrorepellente che dona una sensazione di morbidezza. In molti, però, li accusano anche di causare l’occlusione dei pori della pelle e di favorire la formazione di brufoli, grani e punti neri. Un discorso simile varrebbe per i petrolati, ricavati dai residui del petrolio e dunque ricolmi di contaminanti potenzialmente pericolosi per la salute.

In realtà, tutto ciò non è affatto vero. Partiamo dai siliconi, che non fanno male alla pelle ma vengono usati proprio per favorirne l’idratazione. In quanto ai petrolati, così come le paraffine sono opportunamente trattati in laboratorio per eliminare i contaminanti derivanti dalla lavorazione del petrolio. Inoltre, funzionano da ”barriera” per la pelle, trattenendone la naturale idratazione.

Molti credono che questi ingredienti contenuti nei cosmetici siano tossici, ma ecco la verità per evitare inutili allarmismi

Un altro falso mito è legato ai parabeni, conservanti chimici molto diffusi spesso presenti nei cosmetici. Molti siti consigliano di evitare i prodotti che ne contengono, in quanto tossici e persino capaci di provocare, a lungo andare, il carcinoma al seno.

Prima di tutto, bisogna chiarire che le percentuali di parabeni presenti all’interno dei cosmetici sono sempre assolutamente tollerabili dall’organismo. Diversi studi hanno sottolineato che anche usando prodotti con parabeni con grande frequenza, la loro concentrazione nel sangue e nelle urine resta a livelli molto bassi. Altri studi hanno ormai sconfessato il legame fra parabeni e l’insorgere del carcinoma al seno.

La FDA (Food and Drug Administration) e il CSSC (Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori dell’Unione europea) hanno dichiarato che non ci sono prove che i parabeni costituiscano un pericolo per la salute dell’uomo. Dunque, non c’è motivo di preoccuparsi.

Lettura consigliata

Un make up perfetto anche quando fa caldo