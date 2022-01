La salute è un bene prezioso che è legato direttamente al valore della nostra vita. Vivere bene e senza malanni, almeno gravi, è il desiderio di tutti, soprattutto per chi ha superato una certa età. Per essere sicuri di stare bene molti controllano pressione arteriosa, colesterolo e glicemia per evitare l’insorgenza di questa terribile malattia del cervello.

Un buono stile di vita

In genere ci si reca dal medico solo quando si avverte un disagio. Cosa più che normale perché solo i dottori possono dirci di che cosa si tratta. Forse non ci siamo resi conto che qualcosa nella nostra salute andava per il verso storto. In effetti più avanza l’età e meglio sarebbe ricorrere al vecchio detto “prevenire è meglio che curare”.

A volte per il desiderio smodato di caffè e bevande alcoliche, ci si ritrova con una pressione alta. I piatti gustosi e ricchi di grassi potrebbero tentarci non poco nel periodo invernale, senza parlare degli alimenti zuccherati come i dolci, e quelli che li contengono diversamente come pasta e pane.

Sembrano cose del tutto semplici e legate alla vita quotidiana, ma l’alimentazione è al primo posto nella ricerca di una buona salute. Senza dimenticare un minimo di sport leggero, come camminare ancor meglio se nei parchi alberati.

Tutti vorrebbero evitare di scoprire che quel semplice disturbo è l’inizio di una malattia fastidiosa. Per questo motivo sarebbe meglio recarsi dal medico, quando la salute sembra non tradirci, per fare dei controlli di base.

Una delle malattie che sembra prendere piede nella nostra società è la demenza senile. Si tratta del deperimento progressivo delle funzionalità cognitive del cervello, le cui cause non sono sempre ancora del tutto chiare. Malattie tipiche della demenza senile sono il Parkinson e l’Alzheimer. Alcune forme di demenza precoce possono verificarsi, ma sono fatti abbastanza rari, secondo gli esperti.

Dimenticare le cose, però, non è necessariamente indice di demenza e capita a tutti di dimenticare piccole cose. Ci vorrebbero delle visite specialistiche per determinare se ci siano o no le manifestazioni della demenza.

Tuttavia esiste una demenza legata ai disturbi della circolazione del sangue. Questa proverrebbe dalla sclerosi dei vasi sanguigni, dovuti alla pressione arteriosa alta, cattivo colesterolo e trigliceridi in eccesso.

Prevenire le malattie

Fare una buona prevenzione ci permette di tenere a bada la possibile decadenza del nostro cervello. Sotto consiglio medico, sarebbe meglio controllare regolarmente la pressione arteriosa. Questa non dovrebbe essere superiore a 80/120 mmHg. Verificare i valori di colesterolo che non dovrebbero superare i 200 mg/dL. Tenere la glicemia a digiuno sotto la soglia di 100 mg/dL. Questi esami ci permetteranno di conoscere la salute del cuore e del cervello.

Anche la scelta dei cibi giusti è importante per una vita sana. Si potranno preferire frutta e verdure, cereali integrali, legumi, pesce e carni magre. Inoltre prodotti caseari a basso contenuto di grassi e preferire l’olio extravergine d’oliva.

Non ultimo anche dormire le giuste ore di riposo è utile a salvaguardare la salute preziosa del nostro cervello.