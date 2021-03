Lo yogurt è uno degli alimenti più apprezzati in tutto il mondo e soprattutto per le sue virtù salutari. Apprezzato anche per il suo basso contenuto di lattosio da coloro che sono intolleranti. Tuttavia molti consumano yogurt per godere di questo importante beneficio senza sapere che non ci sarà.

Un alimento che fa bene

Le persone acquistano lo yogurt soprattutto per i suoi molti benefici. Ma anche in particolare perché contiene fermenti lattici utili alla salute della flora intestinale.

I benefici che apporta alla salute sono diversi fra cui un apporto di proteine di alta qualità, quasi alcun impatto sul colesterolo, apporto di vitamina A e del gruppo B, soprattutto la vitamina B2, calcio e fosforo utili per le ossa, e l’apporto di probiotici che sono utili per la flora batterica.

Cosa sono i probiotici

È proprio sull’apporto dei probiotici, che molti non conoscono una cosa molto importante che rischia anche di vanificare il loro acquisto.

I probiotici sono dei batteri che vivono nell’intestino e che giocano un ruolo molto importante per tante funzioni del corpo. Tanto che una flora batterica squilibrata è proprio la porta aperta a tante malattie. Per approfondire l’importantissimo ruolo della flora batterica, rimandiamo all’articolo citato in fondo.

Molti consumano yogurt per godere di questo importante beneficio senza sapere che non ci sarà

Come dice la dottoressa Elisa Zaffini, master in Nutrizione Clinica a Bologna, nello yogurt ci sono i fermenti lattici come il Lactobacillus bulgaricus e lo Streptococcus thermophylus. “Ciò che però molti non sanno è che i fermenti lattici naturalmente presenti nello yogurt non sopravvivono all’acidità dello stomaco e quindi non arrivano vivi all’intestino, dove dovrebbero apportare benefici”.

Yogurt addizionato con probiotici

Proprio per questo alcune ditte preferiscono addizionare i loro yogurt con probiotici che sono organismi della stessa natura dei fermenti lattici ma che, a differenza dei primi, arrivano integri fino all’intestino. In questo modo il microbiota intestinale può essere rafforzato e riequilibrato per il beneficio generale di tutto il nostro organismo.

Ecco un approfondimento da non mancare sul ruolo del microbiota nel nostro organismo.