Il broccolo è un alimento stagionale dal sapore dolce e veramente molto versatile in cucina. Con i broccoli possiamo preparare un’ottima pasta o sfiziosi contorni e antipasti. Qualche problema sorgerebbe, invece, riguardo alla sua conservazione. Dopo qualche giorno, infatti, il broccolo potrebbe diventare giallo o annerire le sue cime.

Si possono congelare i broccoli senza sbollentarli ed è meglio riporli in frigo o in congelatore? E questo vale sia per i broccoli romani che per le altre varietà? Insomma, porsi tutti questi dubbi è abbastanza frequente, così come chiedersi quali siano i metodi di conservazione che meglio preservano il sapore del broccolo.

Ancora in molti conservano i broccoli crudi in frigorifero e in freezer, anche già cotti. Eppure, sono tantissime le tecniche di conservazione esistenti per mantenerne il gusto e buona parte delle proprietà nutrizionali.

Come e perché conservarlo sottovuoto

I vantaggi della conservazione dei cibi sottovuoto sembrerebbero non indifferenti. Per i broccoli, sembrerebbe preferibile scottarli per 3 minuti, sgocciolarli accuratamente e passarli sotto l’acqua fredda corrente per circa 6 minuti. Dopodiché, occorrerà asciugarli delicatamente per non danneggiare le cime, riporli in contenitori rigidi, creare il sottovuoto e congelarli.

Sul sacchetto è utile annotare la tipologia di cibo e la data di confezionamento. Questa tecnica sembrerebbe utile anche per asparagi, carciofi, cavolfiori e cavoletti di Bruxelles.

Anche cuocere sottovuoto prezzemolo e basilico prima di usarli nelle salse o nel pesto manterrebbe il sapore spaziale nel piatto. Il vantaggio sembrerebbe, anche per carote e peperoni, quello di riuscire a mantenere colore e proprietà dell’alimento.

In molti conservano i broccoli crudi in frigorifero o li congelano senza conoscere quest’eccezionale metodo e i trucchetti per mantenerli verdi

Ma come fare per mantenere i broccoli verdi e renderli sempre appetibili? Detto in parole povere, come cucinare le verdure evitando che scoloriscano?

Un buon trucco sempre funzionante è quello di lessare per pochi minuti i broccoli e immergerli subito in acqua fredda e ghiaccio.

Qualcuno aggiungerebbe del bicarbonato all’acqua di cottura, anche se questa pratica potrebbe interferire con le vitamine.

Invece, è buona norma cuocere questa verdura senza coperchio per non interferire con il verde della clorofilla.

Sempre meglio usare verdure già freschissime e lessarle in acqua salata. Anche tenere la fiamma alta è utile durante la bollitura.

Non superare il tempo di bollitura necessario a dare una rapida sbollentata alla verdura, che dovrebbe comunque rimanere al dente.

