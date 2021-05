Frutto di un albero del Medio Oriente, questo piccolo seme dal colore verde e dal gusto dolce, ha un aroma inconfondibile e lo si può gustare in vari modi. Al naturale, come spuntino oppure anche nelle paste (tritato) ma soprattutto nella pasticceria come i gelati.

Molti conoscono questo squisito frutto siciliano ma pochi sanno delle sue grandi proprietà e dei suoi 4 fantastici benefici per il corpo. Stiamo parlando del pistacchio di cui l’offerta dolciaria siciliana ne ha una vasta gamma.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Si va dai cannoli, alle cassate al pistacchio, ai gelati appunto, fino alle granite e ai dessert. Appartenente alla famiglia della frutta secca, il pistacchio ha una storia molto antica.

Le sue origini

Infatti, la sua coltivazione risale all’età prestorica in Persia e predilige per natura climi molto caldi ed asciutti e la sua raccolta avviene nel mese di settembre.

Per questa ragione è presente in posti come il Medio Oriente, la Tunisia, la California e la Cina. In Italia la Regione per eccellenza, culla del pistacchio, è appunto la Sicilia di cui è bene ricordare quello di Bronte.

Infatti, nel 2001 proprio i comuni di Adrano, Biancavilla e Bronte hanno ottenuto il marchio DOP per il pistacchio. Passando alle sue proprietà, esse sono molteplici.

Le proprietà del pistacchio

Infatti, come le nocciole, le noci e i pinoli, il pistacchio dà un elevato apporto energetico. Basta immaginare che solo 100 grammi, contengono circa ben 629 calorie.

Questo dipende dai lipidi presenti per una quantità pari a circa 56 grammi, alle proteine pari a 18 grammi e ai glucidi con 8 grammi. Inoltre, è ricchissimo di fibre, non presenta colesterolo e possiede un sacco di vitamine.

Nel dettaglio sono presenti le vitamine che appartengono al gruppo B oltre alle vitamine K, E ed A. Infine sono presenti anche tanti sali minerali come il potassio, il calcio, il fosforo, lo zinco, il magnesio, il selenio, il rame e il manganese. Ecco che molti conoscono questo squisito frutto siciliano ma pochi sanno delle sue grandi proprietà e dei suoi 4 fantastici benefici per il corpo.

I benefici

Per quanto riguarda i benefici per il nostro corpo ce ne sono almeno 4. Con la presenza di tutte queste vitamine, in particolare quella E, il pistacchio è un vero tocca sana per gli occhi e la pelle.

Infatti, contrasta l’invecchiamento e con le sue sostanze antiossidanti protegge la vista. Inoltre, favorisce una corretta digestione per via del suo alto contenuto di fibre vegetali. Il terzo beneficio, con l’alto livello di potassio insieme ai grassi monoinsaturi, il pistacchio abbassa il livello di colesterolo aiutando il nostro cuore.

Infine, nonostante il suo grande apporto energetico, è un alimento che aiuta a mantenere il peso forma. Infatti, basta mangiarne un poco al naturale a colazione o come spuntino.

Quindi, molti conoscono questo squisito frutto siciliano ma pochi sanno delle sue grandi proprietà e dei suoi 4 fantastici benefici per il corpo.