Molti comprano online e a volte perdono soldi perché non conoscono i trucchi per sapere quando evitare acquisti su un sito e come evitare i casi di truffa

Acquistare online ci piace molto e può farci risparmiare parecchi soldini. Ricevere la merce direttamente a casa e avere la possibilità di restituirla gratuitamente sono delle comodità irrinunciabili. Ma ad essere allettanti sono soprattutto i prezzi decisamente molto più convenienti rispetto ai negozi fisici. Il rischio di truffe tuttavia è dietro l’angolo e non è facile da evitare. Molti comprano online e a volte perdono soldi, ma ci sono delle piccole operazioni che possiamo fare per controllare se i siti sono affidabili e per garantirci la restituzione del denaro se siamo incappati in una truffa.

Come capire se un sito è affidabile

La prima operazione da fare quando acquistiamo online è controllare l’affidabilità di un sito che non conosciamo. A volte offerte molto allettanti e prezzi bassissimi possono nascondere proprio un tentativo di truffa. La prima operazione da fare, che può sembrare banale, è quella di installare un buon antivirus anche gratuito sul proprio dispositivo e di aggiornarlo spesso. Infatti i sistemi antivirus ci proteggono anche nella scelta dei siti su cui acquistare. Scegliamo se possibile siti conosciuti che ci danno maggiori garanzie. Quando l’offerta che ci piace si trova su un sito poco noto, possiamo verificarne l’affidabilità osservando la home page.

Se è piena di pop up, cioè di finestre pubblicitarie, o se il testo è sgrammaticato, probabilmente siamo di fronte a un sito poco serio. Ci può essere d’aiuto anche verificare il protocollo HTTPS, un sistema di sicurezza che serve a proteggere i dati. Sulla barra degli strumenti, quando digitiamo l’indirizzo del sito, deve comparire l’immagine di un lucchetto che indica che il sito è criptato. Controlliamo inoltre le informazioni che un sito per legge deve fornire: il nome, l’indirizzo, l’indirizzo email, un recapito telefonico e la partita IVA. Con questi elementi possiamo fare una verifica direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o sul Registro imprese della Camera di commercio. Infine un valido aiuto ci può arrivare dalle recensioni degli altri acquirenti consultabili su siti tipo Trustpilot o direttamente su Google.

Molti comprano online e a volte perdono soldi perché non conoscono i trucchi per sapere quando evitare acquisti su un sito e come evitare i casi di truffa

Se dopo tutte queste operazioni e dopo aver controllato le condizioni di vendita siamo comunque vittime di una truffa? Innanzitutto per gli acquisti online è preferibile usare una carta prepagata su cui versare una piccola somma e verificare se ci sono movimenti sospetti. Nel caso di mancata consegna della merce, alcune carte di credito sono provviste di un’assicurazione che permette di bloccare il pagamento o di avere il riaccredito della somma versata.

Verifichiamo se esistono queste condizioni per la nostra carta di credito presso la nostra banca o l’Istituto di emissione. Un sistema decisamente sicuro è fornito dal sistema Paypal, che garantisce una protezione gratuita sugli acquisti online e permette di avere il rimborso della merce non consegnata entro 180 giorni dalla data di acquisto a seguito della segnalazione del cliente. Con tutte queste misure possiamo evitare le truffe e acquistare in sicurezza.

