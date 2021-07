Il vino d’estate è quel piacere che noi italiani conosciamo bene. Certo, raccomandiamo sempre di seguire i consigli dei medici e del Ministero della Salute per quanto riguarda il consumo di vino e di alcolici in generale. Per questo, noi di ProiezionidiBorsa cerchiamo sempre di dare al Lettore il consiglio giusto. Il suggerimento utile è infatti quello che riesce a mettere insieme qualità e risparmio, salute e benessere. In questo caso consigliavamo uno splendido rosso, oggi invece parliamo di un bianco che ha ricevuto un importantissimo riconoscimento. Infatti, molti comprano altro al supermercato ma questo è il miglior vino dell’estate.

Arriva dalla Romania

Il grande quotidiano inglese “The Guardian” ha recentemente pubblicato una ricerca per l’estate che stiamo vivendo. In questa ricerca ha incoronato un vino bianco rumeno come il migliore per quest’estate. Stiamo parlando del Feteasca Regala, vino a bacca bianca che viene dalla Transilvania. Ad essere precisi, oltre che nel Paese di Dracula, il Feteasca Regala è anche diffuso nel Banato e attorno alla tradizionale città di Cotnari. Diciamo che i vitigni attraversano da Est a Ovest tutto il Paese e danno al vino delle diverse tonalità e intensità di gusti.

Il bouquet di questo vino è estremamente fruttato, con pennellate di frutta addirittura selvatica. I nasi più raffinati e attenti potrebbero riconoscere la susina bianca e la nespola. In bocca, la sua sostenuta acidità si fa sentire e contrasta bene con l’olfatto più dolce. Questo vino è davvero perfetto per l’estate, perché riesce a rinfrescare bene senza però dominare su altri gusti. Ciò che infatti conta in questa stagione è l’equilibrio nella leggerezza. I nostri piatti e anche i nostri antipasti d’estate sono molto leggeri e avere dei vini troppo pesanti potrebbe essere un problema. Non è questo il caso, per cui non ci resta che provare questo vino.