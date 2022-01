Adottare un cucciolo di cane è un momento molto importante, perché va considerato che non è un giocattolo per il proprio bimbo. È come se fosse egli stesso un bimbo da accudire e da amare. Il cane è il migliore amico dell’uomo e bisogna prendersi cura di lui, ricambiando così l’amore e la lealtà verso i nostri confronti.

Per questo è importante la consapevolezza di cosa significhi avere un cane. Rispetto al gatto che è più indipendente, il cane ha bisogno dell’uomo e non solo in termini di cibo ma soprattutto d’affetto.

Affetto che si traduce, appunto, nel prendersi cura di lui a 360° gradi. Spesso questo non avviene e molti commettono questo errore con il proprio cane che potrebbe causare conseguenze rischiose e il vomito potrebbe essere un sintomo.

Forse, abbiamo spesso sentito dire che basta far accoppiare il proprio cane almeno una volta durante l’arco della sua vita per evitare i tumori. Questo potrebbe essere vero, ma solo se la pratica sia accompagnata dalla sterilizzazione.

La sterilizzazione salva la vita

È quest’operazione, ormai di routine, che abbassa di molto la percentuale di rischio di insorgenza di tumori mammari. Lo spiega chiaramente il veterinario dell’ENPA che chiarisce una volta per tutte quanto sia importante questa pratica assolutamente sicura per il nostro amico a quattro zampe.

Infatti, la sterilizzazione non solo proteggerebbe la salute stessa del cane ma ci farebbe risparmiare tanti di soldi in futuro. I tumori mammari e dei testicoli, infatti, sono la conseguenza della mancata sterilizzazione nonché del mancato accoppiamento. Così come accade per l’uomo, anche nel cane l’unico modo per eliminare questa seria problematica è l’intervento.

In ogni caso, ci sarebbero altre due informazioni utili da tenere presente. La prima è che il momento migliore per la sterilizzazione dovrebbe essere prima del primo calore. La seconda è che se facciamo accoppiare il cane a 8 anni, per esempio, dobbiamo considerare che quest’età corrisponderebbe a circa 40/50 anni nell’uomo. Come possiamo immaginare, è un rischio anche per una donna partorire a quest’età.

Altro errore madornale è quello di pensare che la sterilizzazione porti ad ingrassare. Non è assolutamente così se diamo al cane l’alimentazione corretta, come le crocchette apposite, e l’adeguato esercizio fisico.

Molti commettono questo errore con il proprio cane che potrebbe causare conseguenze rischiose e il vomito potrebbe essere un sintomo

I sintomi dei tumori possono variare da cane a cane. Sicuramente la prova è la presenza di noduli a livello delle mammelle nella femmina e nei testicoli nel maschio. Altri sintomi che potrebbero apparire possono essere vomito frequente, febbre, astenia, aumento della sete e così via.

In ogni caso, è di fondamentale importanza portare il cane dal veterinario in presenza di tutti questi sintomi e di rivolgersi a lui circa le informazioni necessarie riguardo alla sterilizzazione. Ma ricordiamo anche che la sterilizzazione è importante soprattutto per fronteggiare il sovraffollamento nelle strade e nei canili.

Approfondimento

Occhio a questa truffa sui cani che si aggira tramite una campagna pubblicitaria anche online per spillare soldi