A volte non si conosce il pericolo che si corre quando si utilizzano i piccoli elettrodomestici. In genere l’elettricità è sicura ma a volte è l’errore umano che provoca guai. Ecco perché molti commettono questo comune errore con il filo elettrico dei piccoli elettrodomestici provocando spiacevoli incidenti

Alcuni errori comuni

L’elettricità oggi è molto sicura e gli impianti a regola non sono causa di incidenti grazie ai sistemi di sicurezza che li proteggono. Tuttavia a volte sono proprio le disattenzioni o le abitudini sbagliate che ne possono provocare qualcuno.

A causa della fretta si tira il filo elettrico piuttosto che la spina di un apparecchio domestico. Quello ad esempio di un abatjour del comodino o della scopa elettrica, staccati dando uno strappo al filo.

Attenzione anche alle mani bagnate quando si utilizza la corrente elettrica. Le mani devono essere ben asciutte poiché l’acqua è un ottimo conduttore di corrente elettrica.

Molti commettono questo comune errore con il filo elettrico dei piccoli elettrodomestici provocando spiacevoli incidenti

Molte persone dopo aver utilizzato il ferro da stiro o l’aspirapolvere, la scopa elettrica, il mixer a cascata o un altro piccolo elettrodomestico, avvolgono il filo. Spesso lo avvolgono in fretta e tirandolo per bene attorno all’apparecchio o alla guida affinché non fuoriesca.

A lungo andare questo tirare provoca delle lesioni alle guaine interne del filo elettrico che proteggono l’anima di rame. Queste piccole lesioni mettono a nudo il rame dove passa la corrente. Se ci si entra a contatto soprattutto con mani bagnate o sudate è molto facile prendere la corrente.

Il filo al contrario non va mai tirato forte ma quando si avvolge va data la giusta tensione che non provoca lesioni alle guaine. Se il filo è corto come per il ferro da stiro, meglio lasciarlo libero appoggiandolo semmai all’asse da stiro. Così facendo potremmo eludere questa invisibile minaccia.

Attenzione anche a questi comportamenti che causano pericolosi incidenti domestici ogni anno.