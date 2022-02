In cucina, tra mille ricette ed altrettante pulizie, può capitare di commettere alcuni errori, spesso anche grossolani. Questi, per la maggior parte delle volte, sono dettati dalla distrazione; mentre, in alcune circostanze, vi è proprio incoscienza.

Ad esempio, uno degli errori più comuni, spesso commesso per la fretta, è quello di riporre nel frigorifero alimenti che sono ancora caldi. Questa pratica è sbagliatissima e potrebbe causare danni sia agli alimenti che all’elettrodomestico.

Infatti, anche se dovessimo ricoprire il cibo con la pellicola o un coperchio, questi non lo proteggeranno dalla condensa. Quest’ultima, quindi, non farà altro che accelerare il processo di deperimento del cibo, rischiando di renderlo quindi potenzialmente pericoloso.

Inoltre, come dicevamo, potrebbero verificarsi guasti all’elettrodomestico, dovuti allo sbalzo repentino di temperatura. E per di più, ne risentirebbero anche gli alimenti intorno.

Quindi, prima di inserire gli avanzi, o cibi cotti all’interno del frigorifero, assicuriamoci di raffreddarli completamente a temperatura ambiente. Oppure, per velocizzare il processo, si potrebbe utilizzare la tecnica del bagnomaria ghiacciato.

Molti commettono questi errori in cucina senza sapere che potrebbero costare molto caro

Un altro errore grave, che potrebbe compromettere la nostra salute e quella altrui, è quello di toccare carni crude, o uova, senza lavarsi le mani dopo. Inoltre, sempre in riferimento a questi ingredienti, potrebbe essere molto pericoloso lavarli sotto l’acqua corrente.

Entrambe queste pratiche, infatti, potrebbero agevolare la diffusione di batteri ed agenti patogeni anche su utensili e superfici.

Oltre alle mani, anche gli strumenti in cucina andrebbero lavati con una certa attenzione. Un oggetto attorno al quale spesso girano voci contrastanti, riguardo la sua pulizia, è la moka.

Molti, infatti, pensano che non bisognerebbe lavarla per preservare l’aroma del caffè. In realtà questo è un grave errore, poiché i residui se non correttamente rimossi potrebbero ossidarsi e restituire al caffè un gusto rancido e schifoso.

Come pulire efficacemente la moka

La soluzione non è quella di lavare la mola ogni giorno con acqua e sapone, o addirittura con detersivo per i piatti. Questo perché potrebbero rimanere eventuali residui che andrebbero poi ad alterare l’aroma del caffè.

La soluzione più efficace è quindi quella di lavarla dopo ogni utilizzo solo con l’acqua corrente. Periodicamente, poi, circa una volta al mese, si potrebbero mettere le componenti della moka a bagno con una soluzione di acqua ed acido citrico. Quest’ultimo, tuttavia, andrà utilizzato soltanto se la moka è in alluminio e servirà per eliminare anche eventuali tracce di calcare.

Quindi, abbiamo visto che molti commettono questi errori in cucina ed ora siamo pronti a non commetterli anche noi.

