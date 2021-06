La preparazione della marmellata o della confettura fatta in casa è sempre più diffusa nelle case degli italiani. Ci permette di fare colazioni e merende genuine, sapendo l’origine precisa della frutta ed escludendo la presenza di additivi chimici. Tali additivi tanto osteggiati dal consumatore medio, però, a volte servono a conservare il prodotto più a lungo. Questo significa che, in loro assenza, dobbiamo stare attenti a rispettare alcuni passaggi che garantiscono comunque la conservazione corretta del prodotto. Eppure molti commettono ancora questi 3 gravi errori quando fanno la marmellata fatta in casa non sapendo che si conserva male e può causare danni alla salute. Si tratta di piccole negligenze, dovute anche a retaggi culturali e falsi miti, che però facilitano la creazione di microorganismi nocivi, non visibili a occhio nudo.

Il primo errore in ordine cronologico riguarda la sanificazione dei barattoli in cui vogliamo conservare la marmellata, che deve essere scrupolosa. Per assicurarci di pulire a fondo i barattoli di vetro, immergiamoli in una pentola piena d’acqua. Portiamo l’acqua a ebollizione e lasciamola bollire per circa 15 minuti.

Ora concentriamoci sulla marmellata. Quando è pronta, è importante invasarla immediatamente, senza aspettare. Questo perché è proprio grazie al calore che si andrà a creare il giusto sottovuoto. È molto importante, a questo proposito, controllare che il sottovuoto si sia formato. Il centro del tappo deve essere concavo e deve rimanere fermo se proviamo a premerlo con il dito.

Veniamo al terzo e ultimo grave errore. Una volta verificato il sottovuoto è importante fare una pastorizzazione domestica delle marmellate. Per farlo, immergiamo i vasetti in una pentola d’acqua, in modo che siano del tutto sommersi. A questo punto portiamo l’acqua a ebollizione e aspettiamo 20 o 40 minuti a seconda che siano barattoli da 250 o 500 millilitri.

