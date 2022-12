Molti ci vivono senza sapere che sono le città più pericolose e insicure d’Italia

Una classifica del Sole 24 ore ci fa conoscere quali sono le città più pericolose d’Italia. Sono quelle dove si manifesta maggiore insicurezza rispetto ad altre città più tranquille.

Le città più grandi sono quelle dove in generale si manifestano più reati rispetto ad altre cittadine più piccole, ma non sempre. Tuttavia un aspetto positivo c’è. I reati sono in calo nel 2021, rispetto agli anni precedenti.

Le città italiane con l’aria migliore

Prima di affrontare il nostro argomento, ci può tornare utile conoscere anche le città dove si respira meglio. Questa statistica la dobbiamo all’Agenzia europea per l’ambiente che ha monitorato le città europee, dove era possibile rilevare la presenza di polveri sottili. Conosciamo questi agenti che si disperdono nell’aria e che provengono dagli scarichi delle auto, come anche dalle combustioni dovute ai processi industriali.

Sassari non è la prima della classifica europea, ma è quella che si pone al primo posto fra le città italiane con l’aria migliore. Sarà forse anche utile conoscere che la penultima e la terzultima della classifica europea sono proprio due città italiane.

Molti ci vivono senza sapere che sono le città meno tranquille come Milano

Il Sole 24 ore prende in considerazione i numeri di denunce e delitti commessi nelle varie città italiane nell’anno 2021. In questa classifica al primo posto troviamo Milano. Pur avendo tanti pregi ed essendo la città italiana più avanzata nel campo della ricerca e delle comunicazioni, tuttavia ha anche qualche triste primato. Risultata infatti la città in cui si commettono più reati. A Milano segue Rimini, Torino, Bologna, Roma, Imperia, Firenze, Prato, Livorno e Napoli. I dati sono calcolati seguendo il numero di denunce ricevute e riproporzionate su 100.000 abitanti.

Violenze e furti

Se dovessimo tener conto della voce violenze contro le persone, avremmo un’altra classifica. In questo termine si annoverano quelle violenze a danno di donne, ma anche contro i minori di 14 anni. Violenze che a volte fanno emergere non solo un primato negativo della città, ma soprattutto il coraggio dei soggetti di denunciare il fatto.

In generale le città dove si sono registrati maggiori episodi di questo tipo di violenza sono Trieste, Bologna, Imperia, Rimini e Belluno. Mentre per episodi di violenza sessuale a danno dei minori di 14 anni troviamo Pesaro Urbino, Rimini, Vercelli, Fermo e Rovigo.

Per i furti, invece, prendiamo in conto le diverse caratteristiche. Furti di destrezza o di scippo, furti di auto, di moto e così via. Nella classifica generale troviamo al primo posto Milano, poi Rimini, Roma, Bologna, Torino, Firenze, Napoli, Livorno, Venezia e Pisa.

Le città a maggior numero di rapine

Se consideriamo invece le rapine dovremmo distinguere fra quelle eseguite nelle abitazioni, in banca, negli esercizi commerciali e per la strada. La classifica generale vede al primo posto Rimini, poi Milano, Napoli, Roma, Torino, Bologna, Genova, Prato, Firenze e Piacenza. In queste molti ci vivono senza sapere che sono le città dove ci sono più rapine.

Piacenza è al primo posto per le rapine avvenute nelle abitazioni. Ravenna invece per quelle pianificate nelle banche. Torino per le rapine che hanno avuto come obiettivo gli esercizi commerciali. Rimini per le rapine avvenute in strada.