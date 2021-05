Molti cercano in tutti i modi di liberarsi di un sentimento distruttivo ma pochi sanno che in questi casi l’ansia può essere utile

È opinione comune che l’ansia sia uno stato della mente negativo. Tutti cercano di scacciarla per vivere in salute. In effetti è così. In certi casi essa può essere davvero un ostacolo. Può portare ad un malessere generalizzato e insopportabile. In un articolo precedente si è visto che una sola abitudine può venirci in soccorso.

È indispensabile, però, fare chiarezza. Incredibilmente a volte l’ansia può rappresentare un alleato per il nostro benessere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Molti cercano in tutti i modi di liberarsi di un sentimento negativo e distruttivo ma pochi sanno che in questi casi l’ansia può essere utile e positiva.

Ansia sociale e fobie specifiche

Come tutti sanno, l’ansia può essere un problema serio. In particolar modo quando raggiunge dei livelli elevati. Due esempi clinici sono l’ansia sociale e le fobie specifiche.

La prima fa riferimento ai contesti gruppali. Si ha un’attivazione corporea intensa e stressogena quando ci si trova in mezzo alla gente. Ciò può inficiare seriamente le relazioni.

Le fobie, invece, consistono in una paura smodata per un determinato oggetto. Nei casi più gravi si può arrivare a veri e propri attacchi di panico. È necessario rivolgersi ad un professionista della salute mentale.

Ma non ci sono unicamente eventualità del genere.

Molti cercano in tutti i modi di liberarsi di un sentimento negativo e distruttivo ma pochi sanno che in questi casi l’ansia può essere utile e positiva.

Non tutta viene per nuocere

È importante capire che l’ansia ha una specifica funzione evolutiva. Ci mette in guardia da un eventuale pericolo e ci predispone alla risposta. La vita sarebbe molto più difficile senza tale sentimento. È indispensabile pensare che non tutta l’ansia viene per nuocere.

In alcuni casi la si può sfruttare per portare a termine un compito nel migliore dei modi. Ad esempio, nella prova scritta di un concorso o un esame. Essere pronti, svegli e reattivi è fondamentale.

È necessario prendere in mano le redini della propria vita e incanalare l’ansia in maniera adeguata. In tal caso essa può essere un alleato prodigioso.