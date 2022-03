La natura ci dona tutto quello di cui abbiamo bisogno per star bene in salute. Questo è un dono da salvaguardare a ogni costo. È così importante per noi che quando pensiamo di avere un problema, subito cominciamo a preoccuparci. Per stare bene in salute non bisogna fare sacrifici particolari, ma l’alimentazione vale molto.

Vari tipi di mela

Tra gli alimenti che ci piace consumare e allo stesso tempo fanno bene alla salute, ci sono le mele. Questo frutto delizioso è spesso il dessert preferito. Per gli amanti delle mele non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ne esistono tante varietà con caratteristiche differenti.

Celebri sono le Red delicious con il loro colore rosso e il gusto deliziosamente dolce. Dello stesso sapore c’è la Golden delicious, che si veste però di un manto dorato. Anche la Fuji è una mela molto nota per i suoi sapori dolci.

Una volta sbucciata, della mela si mangia volentieri la polpa. Poi molti buttano queste bucce, che invece sono un portento per la salute.

Benefici per la salute

Gli antichi dicevano della mela che ne basta una al giorno, per non avere la necessità di chiamare un medico. In effetti le sue proprietà salutari sono tante. È raccomandata contro stitichezza, diarrea, diabete e colesterolo. Ma della mela ancor più che la polpa valgono le bucce.

Proprio quelle, che in genere si gettano, sono più ricche di sostanze nutritive. Si preferisce disfarsene per la presenza di pesticidi e fitofarmaci. Tuttavia, lavate accuratamente con del bicarbonato di sodio, si possono utilizzare. Inoltre, c’è sempre la possibilità di ricorrere alle mele da agricoltura biologica.

Proprio le bucce sono ricche di pectina, una sostanza efficace per abbassare i livelli di colesterolo. Agendo anche con un’azione antisettica, è utile contro le coliti e la diarrea.

Molti buttano queste bucce che invece valgono oro contro colesterolo e coliti, utili anche per preparare una tisana o deliziose chips

Preparare una tisana con le bucce di mela è abbastanza semplice. Si parte da bucce essiccate, ne basta un cucchiaio da mettere in acqua bollente per 7 minuti. Zuccheriamo con miele e gustiamo questa delizia. Da arricchire eventualmente con cannella.

Potremmo anche preparare delle chips. In questo caso, prendiamo le bucce fresche di 1 Kg di mele e le mettiamo in acqua con il succo di mezzo limone. Intanto prepariamo uno sciroppo con lo zucchero, di cui utilizzeremo 150 g in un litro d’acqua. Mettiamo lo zucchero in acqua e lasciamo sulla fiamma per qualche minuto, girando per farlo sciogliere.

Lasciamo raffreddare e immergiamo le bucce di mela nello sciroppo, insieme al succo di mezzo limone. Scoliamo le bucce e le mettiamo nel forno a microonde per farle dorare e diventare croccanti. Mangiamo queste piccole delizie o conserviamo le chips in barattoli di vetro. Un modo croccante di gustare la bontà.