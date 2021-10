Spesso non ci rendiamo conto che stiamo buttando nel cestino la parte più benefica di frutta e verdura. Infatti spesso la maggior parte delle proprietà si concentra proprio lì, nella buccia. Dobbiamo quindi ricordarci che queste parti sono commestibili e possiamo utilizzarle per creare dolci manicaretti, come nel caso della pesca. Inoltre, le bucce spesso fanno bene alla salute. Ad esempio, molti buttano le bucce di questo frutto autunnale senza sapere che valgono oro. E proprio di questo che parleremo oggi, scoprendo probabili effetti benefici su cuore e intestino. Però come possiamo consumare la buccia di questo frutto? Dopotutto è molto dura e non dolce come il frutto. Fortunatamente possiamo seguire i rimedi della nonna per sfruttare ogni singola parte di questo dolce frutto che arriva in tavola proprio ad ottobre.

Molti buttano le bucce di questo frutto autunnale senza sapere che valgono oro

L’autunno ci porta in dono diversi frutti, alcuni sono particolarmente difficili da sbucciare. Pensiamo ad esempio alle castagne o al melagrana. Ebbene proprio quella buccia che è così difficile da togliere può nascondere delle proprietà davvero fantastiche. In particolare, la buccia del melagrana sembra portare con sé tante delle proprietà benefiche del frutto stesso.

Alcuni studi infatti sembrano confermare che il melagrana abbia un grande potere antiossidante. Può quindi rallentare l’invecchiamento ed è un valido alleato contro il cancro. Da lungo tempo però e anche utilizzato per contrastare malattie cardiovascolari e problemi all’intestino.

Ci sono diversi modi di consumare la buccia, dal momento che mangiarla direttamente non è certo piacevole. Possiamo assumerla in polvere o come infuso o decotto. Non ci sono particolari controindicazioni, ma potremmo essere allergici. Dovremmo quindi evitare di consumare il melagrana prima di importanti interventi. Oltretutto potrebbe entrare in contrasto con alcuni farmaci per l’ipertensione. Un consulto col medico potrà fugare ogni dubbio in questo senso.

Come consumare la buccia del melagrana

Alcuni rimedi della nonna prevedono l’utilizzo della buccia grattugiata insieme a dell’olio per creare una maschera antirughe. A riguardo però non sembra esistere nessuno studio supportare la sua efficacia.

Tradizionalmente poi la buccia del melagrana viene anche inserita nell’acqua bollente. A volte l’acqua viene portata a bollore con la buccia già all’interno del pentolino. Altre volte si inseriscono semplicemente dei pezzetti di buccia fresca o essiccata come se fosse una tisana. Questo pare favorisca la digestione e contrasterebbe la diarrea.

Un altro modo di consumare la buccia è quello di ridurla in polvere. Andrà prima essiccata, magari utilizzando un elettrodomestico che ci permette davvero di risparmiare. Poi mettiamola nel frullatore per ridurla in polvere. Possiamo aggiungerne due cucchiaini di polvere nell’acqua fredda o calda bevendola dopo i pasti.