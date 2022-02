Molti buttano le boccette di smalto vuote senza sapere che valgono oro grazie a questi due utilissimi usi

Capita spesso di dimenticare che anche trucchi e prodotti di bellezza scadono. Ci sono momenti, però, in cui decidiamo di fare pulizia nel nostro beauty-case. Allora, ci accorgiamo del mascara asciutto o del rossetto che fa cattivo odore. Stessa cosa accade di frequente con gli smalti che, invecchiando, si solidificano diventando inutilizzabili.

Solitamente, la prima cosa che si pensa di fare è buttare tutto nella spazzatura. Ma basta una frazione di secondo per realizzare di poter riciclare molti dei vecchi prodotti. Per esempio, lo spazzolino del mascara si può trasformare in un prezioso strumento per la bellezza del viso.

Ancora, molti buttano le boccette di smalto vuote ma non sanno che è un grave errore. Infatti, anche questo prodotto può trasformarsi in un altro oggetto riacquistando utilità. Questo articolo propone due alternative per riciclarli sfruttandoli sempre nel campo della cura del corpo. Ma la prima cosa da fare è imparare come pulire perfettamente questi contenitori.

Come eliminare completamente i residui di smalto dalla boccetta

Chi usa quotidianamente lo smalto sa quanto possa essere difficile toglierlo dalle unghie, specialmente se si tratta di versioni colorate. L’unico prodotto che davvero funziona in questi casi è l’acetone. Ecco perché per il nostro scopo ne servirà una buona dose.

Iniziamo svuotando la boccetta dai rimasugli di smalto. Poi versiamo all’interno l’acetone fino a riempire metà contenitore. A questo punto chiudiamo col tappo e cominciamo a scuoterlo. In questo modo lo smalto residuo si staccherà dalle pareti. Può capitare sia necessario ripetere più volte l’operazione.

Quando lo smalto sarà completamente rimosso, finiamo di pulire la boccetta di vetro con acqua calda e un detergente sgrassante. Stessa cosa facciamo con il tappo provvisto di pennellino. Per la prima fase, può essere utile anche riempire di acetone la boccetta e lasciarlo agire per qualche ora prima di svuotarlo.

Molti buttano le boccette di smalto vuote senza sapere che valgono oro grazie a questi due utilissimi usi

Una volta che il contenitore di vetro è ripulito completamente, vediamo due modi per utilizzarlo in modo intelligente. La prima consiste nel riempire la boccetta con un mix di oli fai-da-te per rinforzare le unghie. Basterà riempirlo con metà di olio di oliva, una parte di olio di ricino e qualche goccia di tea tree oil. Il composto aiuterà a proteggere le cuticole ammorbidendole e rinforzando l’unghia. Consigliamo sempre di provarlo su una piccola porzione di pelle prima dell’applicazione.

Il secondo uso prevede che il tubetto sia riempito di colla liquida, utile per tantissimi interventi in casa. In questo caso il pennellino diventerà il nostro strumento di precisione. Stessa cosa si può fare con altri liquidi (per esempio tempere e mix antiparassitari per le piante) dove serve un’applicazione precisa e pulita.

