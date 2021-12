Se la tendenza culinaria degli anni passati era quella di un’ingiustificata opulenza ed abbondanza oggi le cose, per fortuna, stanno cambiando. L’imperativo che oggi vige in ogni cucina, e dovrebbe farlo anche in ogni casa, è quello di limitare lo spreco alimentare.

Tra gli alimenti che più spesso finiscono nel cestino c’è sicuramente il pane vecchio ma questo, oltre ad essere un vero peccato, potrebbe essere un grande errore. Infatti, molti buttano il pane vecchio non sapendo che vale oro in cucina per queste 3 ricette perfette per primi, antipasti e secondi.

Tra le ricette più amate

Tra le ricette della tradizione italiana più identitarie conquista le prime posizioni l’intramontabile pappa al pomodoro. Una ricetta praticamente a costo zero e semplice da preparare. Sarà sufficiente preparare un buon sugo di pomodoro nel quale andranno immerse delle fette di pane raffermo. Dopo circa 20 minuti di cottura il pane sarà ben ammollato e potremo lavorarlo con una frusta aggiungendo olio d’oliva e abbondante basilico. Sfizioso, veloce e leggero questo piatto può essere arricchito con della burrata o un crudo di gamberi.

Molti buttano il pane vecchio non sapendo che vale oro in cucina per queste 3 ricette

Specialmente nei casi in cui sono alle porte pranzi e cene per molte persone abbiamo bisogno di idee pratiche e veloci. Ecco che arriva in nostro aiuto il pane vecchio per preparare una deliziosa panzanella di mare. Basterà tagliare a cubetti il pane raffermo e condirlo con cetriolo, cipolle rosse a fette e dei pomodori. Possiamo aggiungere un goloso polpo lessato e dei calamari per creare, risparmiando sul pesce, una squisita insalata di mare.

Non solo pangrattato

Va da sé che tra gli impieghi più diffusi del pane vecchio ci sia senza dubbio la realizzazione del pangrattato. Oltre a questo impiego, però, tra i più apprezzati ci sono le polpette. Ne avevamo parlato presentando queste polpette economiche soffici e gustose ideali per salvare in fretta ogni cena.

Sono tantissimi però i modi in cui possiamo utilizzare il pane vecchio per delle polpette. Potremmo, ad esempio, ammollarlo nel latte ed arricchirlo con del pecorino e dei piccoli cubetti di pancetta. Formiamo delle palline per poi passarle nella farina, poi nell’uovo ed infine nel pangrattato. Friggiamo tutto in olio bollente per realizzare in pochissimo tempo un aperitivo sfizioso a cui sarà impossibile resistere.

Approfondimento

