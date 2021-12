Durante il periodo invernale sempre più persone fanno uso di candele che illuminano l’ambiente creando una piacevole atmosfera. Negli ultimi tempi sono anche diventate un regalo molto apprezzato grazie a varie caratteristiche che le rendono uniche e personali. Infatti, possiamo scegliere i colori e forme diverse, ma anche aromi particolari e persino stoppini scenografici.

Alcune candele producono una fiamma e un suono molto simile a quello del fuoco che scoppietta nel caminetto. Questo continuo utilizzare candele però porta inevitabilmente a consumarle, lasciando della cera che non potrà più sciogliersi perché è finito lo stoppino. A questo punto, molti buttano il fondo delle candele anche se le possiamo riutilizzare per creare un regalo di lusso spendendo zero.

Infatti, grazie alla cera avanzata possiamo creare delle nuove candele molto facilmente o decorarne altre, adattandole alla stagione dell’anno. I materiali che ci servono sono già in casa o in giardino e il risultato quindi sarà un regalo completamente riciclato.

Tutti i materiali di cui abbiamo bisogno

Per prima cosa raccogliamo tutti i resti di candela e teniamoli da parte. Ci servirà anche un contenitore che poi possiamo rimuovere, come un bicchiere di plastica molto resistente o una lattina di passata di pomodoro completamente pulita. Prendiamo un filo in alluminio di quelli che utilizziamo per chiudere i sacchetti di alimentari e un cordoncino in materiale non sintetico che fungerà da stoppino. In ultimo, raccogliamo delle decorazioni, come dei fiori secchi, rami d’abete, bacche, anice stellato e simili.

Molti buttano il fondo delle candele anche se le possiamo riutilizzare per creare un regalo di lusso

Adesso che abbiamo tutti i materiali a portata di mano possiamo procedere; arrivare al risultato finito richiederà solo pochi minuti.

Anzitutto, predisponiamo il contenitore che darà la forma alla nostra candela. Se decidiamo di crearne una da zero, non dobbiamo fare altro che fissare lo stoppino lasciando una parte di spago oltre il bordo del contenitore che abbiamo deciso di utilizzare. Per fissarlo utilizziamo il filo di alluminio agganciandolo ai bordi del contenitore.

Se invece vogliamo semplicemente decorare un’altra candela, dobbiamo assicurarci che questa sia leggermente più piccola del contenitore che abbiamo scelto. Inseriamola al suo interno posizionandola perfettamente al centro. Nello spazio fra la candela e il contenitore inseriamo le nostre decorazioni e passiamo alla fase successiva.

Facciamo sciogliere completamente la cera in un pentolino a fiamma bassa. Poi versiamola all’interno del contenitore o nello spazio fra quest’ultimo e la candela.

Una volta che la cera si sarà raffreddata apriamo il contenitore con l’aiuto di un paio di cesoie. Potremo così ammirare il risultato: una candela decorata che può anche presentare colori e aromi diversi. Elegante ed economica, può diventare il regalo perfetto per ogni occasione. Proprio come questo cremoso liquore semplice e ricco di sapore che vale oro.